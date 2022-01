Domenica IN si prepara a Sanremo: ospiti e anticipazioni del 30 gennaio 2022

Ha fatto preoccupare un po’ tutti questa settimana Mara Venier, mostrando sui social le foto con sciarpa e cappello. Anche un banale raffreddore di questi tempi mette tutti in allarme: la paura del covid non ci lascia, due anni dopo, siamo sempre molto attenti a non ammalarci! Ma per fortuna zia Mara ha rassicurato tutti: tamponi negativi e si va avanti verso la puntata numero 20 di Domenica IN. Prima di partire per Sanremo, dove Mara sarà protagonista insieme ai cantanti di questa edizione la prossima settimana, Domenica IN resta a Roma con tantissimi ospiti e un lungo talk, dedicato appunto proprio al Festival. Ma scopriamo nel dettaglio le anticipazioni per la puntata di oggi , 30 gennaio 2022, di Domenica IN.

Domenica IN anticipazioni e ospiti 30 gennaio 2022

Per lo spazio covid e vaccini, in studio: il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il prof. Matteo Bassetti infettivologo dell’ Ospedale San Martino di Genova, il Governatore della regione Puglia Michele Emiliano e il cantante Roby Facchinetti che si esibirà con la bellissima canzone ‘Rinascero’ rinascerai’, scritta insieme a Stefano D’ Orazio in piena emergenza covid nel marzo 2020; in collegamento: Giovanna Botteri, corrispondente della Rai da Parigi.

A Domenica IN torna una grande amica del pubblico di Rai 1 e di Mara Venier, parliamo di Loretta Goggi che sarà la protagonista di un’ampia intervista nella quale si racconterà tra vita privata e carriera, fino ai suoi recenti successi come attrice di fiction e serie tv. A due giorni dal Festival di Sanremo 2022, un talk dal titolo ‘Tutti pazzi per Sanremo’ con Ron che canterà ‘Vorrei incontrati fra cent’anni’ e ‘Almeno pensami, Bobby Solo con alcuni suoi successi di Sanremo, Shel Shapiro ricorderà i suoi festival con ‘I Rokes’ per poi cantare il suo nuovo singolo ‘La leggenda dell’ amore eterno’, mentre Teo Teocoli ricorderà il Sanremo del 2000 che lo ha visto protagonista con Fabio Fazio e Luciano Pavarotti.

In collegamento dal Teatro Ariston di Sanremo Giovanna Civitillo, con alcune curiosità e anticipazioni sul Festival.

Pierpaolo Pretelli guarito dal covid 19 torna questa settimana nello studio di Domenica In per regalare altre emozioni ai suoi fan che lo seguono sempre con amore; Petrelli si esibirà interpretando il brano ‘Certe notti’ di Ligabue. Appuntamento quindi alle 14 per la lunga diretta in compagnia di Mara Venier.



Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".