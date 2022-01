Sabrina Salerno: “Mio figlio andrà a fare il Cammino di Santiago da solo”

Il figlio di Sabrina Salerno sta per compiere 18 anni e per festeggiare ha chiesto di andare a Santiago per fare il cammino da solo. “Voglio fare il cammino di Santiago da solo perché è un’esperienza fisica e spirituale che secondo me devi fare da solo” e Sabrina Salerno a Verissimo confida che stima molto il suo Luca. “Stimo molto mio figlio, è migliore di me, ha superato le mie aspettative e sono molto fortunata per questo, è la somma dell’amore di me e mio marito e secondo me è più bravo di noi, è molto maturo” ma nel momento in cui suo figlio ha detto che sarebbe partito da solo si è sentita mancare, si è preoccupata: “Mi sono sentita io l’immatura, lui sta molto bene con se stesso, da solo ed è una cosa che io gli invidio molto”.

Sabrina Salerno a Verissimo

“A mio figlio auguro di avere la fortuna di fare un mestiere che lo faccia sognare e che lui ami. Io ho fatto un mestiere che mi ha scelto e sono felice, lascia stare che io mi lamento sempre ma perché sono la lamentosa per eccellenza ma mi auguro che anche lui abbia la protezione di scegliere la cosa giusta, gli auguro di alzarsi al mattino e di avere il lusso di essere felice di andare a lavorare”.

Si emoziona sempre quando parla di suo figlio, poi riceve il suo video messaggio, per Luca Sabrina Salerno è la madre migliore che potesse avere.

“Credo che i figli vadano lasciati liberi, certo non ti dico che non mi mancherà, l’idea di soffrire se lui va via ed è felice non ha senso per me, anzi vanno accompagnati con il sorriso e senza avere vincoli. I genitori li devono fare volare i figli, la mamma chioccia ho cercato di reprimerla”.

