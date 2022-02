L’entusiasmo di Antonella Clerici per Sanremo 2022: dal ritmo ai non vestiti

Come tutti ieri sera Antonella Clerici ha seguito la prima serata di Sanremo 2022, oggi entusiasta ha esaltato il gran successo, si è complimentata con chi ha gradito e ha sottolineato il ritmo che ha caratterizzato tutta la serata. Un vero successo ma Antonella Clerici non mente e ciò che non le è piaciuto non lo cita. Non una parola ad inizio E’ sempre mezzogiorno su Ornella Muti. “Sanremo è anche la bellezza dei vestiti e dei non vestiti… come dire.. c’era anche il fisico di Achille Lauro”. Antonella Clerici è felice per l’amico Amadues, felice che gli scongiuri per lui e il festival siano andati a buon fine. “Abbiamo visto tutti il festival di Sanremo un grande successo con grandi ascolti, un record ma proprio un bel festival con tanto ritmo”.

Antonella Clerici elogia il festival di Sanremo 2022 di Amadeus e Fiorello

“A mezzanotte avevamo visto già tutti i cantanti in gara” e non accadeva da tempo. “Poi una grande complicità tra Amadeus, ottimo conduttore, con il suo amico fraterno. L’umiltà dei Maneskin che si emozionano tornando al festival, il significato della gratitudine ma anche la bellezza di Berrettini e l’emozione di Gianni Morandi” ci sembra però che Antonella Clerici non abbia colto la vera emozione dei Maneskin, di Damiano.

Una giornata di sole, il giorno dopo la prima serata del festival di Sanremo, un festival bellissimo per Antonella Clerici che stasera non vede l’ora di vedere gli altri cantanti, quelli che attende di più: Elisa, Iva Zanicchi ed Emma Marrone. Per i giovani cita Sangiovanni e Irama, Laura Pausini ospite per tutti.

“Ci sono ancora tante cose belle da vedere stasera, anche Checco Zalone e sono sicura sarà una grandissima puntata. Ieri ci siamo divertiti molto e soprattutto quello che piace a me nelle trasmissioni è il ritmo e devo dire che ieri il festival era perfetto”.

Per la Clerici Noemi ieri sera era la più elegante ma ha apprezzato molto anche la camicia di Fiorello.

