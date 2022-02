Giovanna Civitillo in giallo a Sanremo 2022: chi l’ha vestita?

Giovanna Civitillo ha sorpreso tutti a Sanremo 2022 con il suo abito giallo. Anche lei è l’anima del festival di Sanremo, non solo per i ruoli che svolge ma per il supporto continuo che riesce a dare ad Amadeus, e non è solo un supporto morale ma ben più concreto. In prima fila la moglie di Amadeus si notava ad ogni inquadratura, anche a distanza, ma di chi è il suo abito giallo, chi l’ha vestita? Solo adesso Giovanna Civitillo ha svelato chi è lo stilista, chi ha disegnato il suo abito giallo, chi firma il suo look per Sanremo 2022.

Di chi è l’abito giallo di Giovanna Civitillo?

Seduta tra suo figlio Josè e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, Giovanna Civitillo ha seguito la prima serata del festival di Sanremo 2022 con il cuore in gola. Per la terza volta sul palco del Teatro Ariston c’era suo marito, l’uomo che sognava, che ha realizzato il suo desiderio di famiglia, così importante da preferirlo alla carriera. Giovanna Civitillo ha confidato che il successo di Amadeus è il suo successo, che sul palco c’è anche lei, è davvero come se ci fosse lei a presentare il festival di Sanremo.

E’ anche per questo che ha scelto un vestito giallo, così evidente, in prima fila. Se pensate a un colore che mostri la gioia quale vi viene il mente? Il giallo è vita, è il sole. Per Amadeus il suo terzo festival di Sanremo deve essere gioia e ieri sera ha dimostrato che la gioia è tornata, anche sul palco. Giovanna Civitillo l’ha indossato ed è Gai Mattiolo ad averle cucito addosso il sole, la gioia.

Ci chiediamo come riuscirà a stupire con gli altri look delle prossime serate e se sarà ancora Gai Mattiolo il suo stilista sanremese. Che piaccia o meno il suo vestito giallo ha dato una base a Fiorello per fare ridere tutti, si è fatta notare e non era il solito nero ma gioia.

