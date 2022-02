Che ascolti boom per il pomeriggio di Rai 1: La vita in diretta da record

Grandi ascolti come sempre anche nel day time di Rai 1 grazie a Sanremo. Lo dimostrano i numeri che ieri, in particolare nel pomeriggio, sono arrivati per i programmi in onda sulla prima rete. Grandi ascolti per Serena Bortone che con tutta la squadra di Oggi è un altro giorno ha traslocato a Sanremo. E Grandissimi ascolti per Alberto Matano, rimasto a Roma ma capace di incassare ascolti record. La vita in diretta quest’anno non si concentra solo sul Festival, di cui si parla solo nella seconda parte. Volano nonostante questo gli ascolti, come è successo anche il 2 febbraio con il programma di Rai 1 capace di sfiorare la vetta dei 3 milioni di spettatori e portare a casa il 20% di share. Numeri pazzeschi nella settimana sanremese e siamo solo all’inizio!

Niente da fare per Mediaset che come di consueto, fa finta che il Festival non ci sia per questa settimana e si prepara poi a regalare chicche “imperdibili” si fa per dire, al suo pubblico, la settimana dopo. “Non c’eravamo” sentiremo dire, peccato solo per la settimana di ritardo…

Ma torniamo a noi con i dati di ascolto e i numeri che sono stati registrati nella giornata di ieri, 2 febbraio 2022.

Gli ascolti di Rai 1 nel pomeriggio del 2 febbraio 2022

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 2.520.000 spettatori (19.47%), mentre Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.289.000 spettatori (20.29%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.826.000 e il 16.69%, Tg1 Economia a 1.952.000 e il 17.84%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.266.000 spettatori con il 20.11% nella presentazione dalle 17:06 alle 17:25 e 2.930.000 spettatori con il 21.44% dalle 17:25 alle 18:45. Boom per la Bortone che a nostro avviso, ha tutte le carte in regola per prendere il posto di Mara Venier il prossimo anno a Domenica IN. Una fuoriclasse. Boom per Matano che ride, scherza e spoilera anche: nella puntata de La vita in diretta in onda ieri, ci ha rivelato con grande anticipo chi sarebbero stati i conduttori dell’Eurovision. Era un po’ il segreto di pulcinella ma lui lo ha rivelato.

Passiamo a Mediaset.

Su Canale5 Beautiful conquista 2.713.000 spettatori (18.85%) e Una Vita 2.478.000 spettatori (17.92%), mentre Uomini e Donne sigla 2.750.000 spettatori pari al 21.87% (Finale a 2.248.000 e il 19.45%), Amici 2.047.000 spettatori (18.19%), Grande Fratello Vip 1.861.000 spettatori (17.05%) e Love Is In The Air 1.656.000 spettatori (14.87%). A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.573.000 spettatori pari al 13.1% nella presentazione dalle 17:24 alle 17:43 e 2.056.000 spettatori pari al 14.81% dalle 17:46 alle 18:32 (I Saluti di 4 minuti a 1.910.000 e il 12.36%). Barbara d’urso paga l’assenza di Sanremo, questo è chiaro. Dopo alcuni giorni in cui Pomeriggio 5 si era pericolosamente avvicinato a La vita in diretta, si torna indietro di nuovo.

