E’ Serena Bortone l’erede di Mara Venier per la prossima Domenica IN?

Mara Venier è stata parecchio chiara ( anche se lo aveva già detto in passato smentendosi poi successivamente). Nella prossima stagione televisiva non farà Domenica IN. Non vuole un impegno che la tenga tutte la settimana in Italia. Non vuole un programma che la tenga impegnata praticamente tutto l’anno. E allora, visto che in questi giorni sono tutti molto concentrati sul prossimo Sanremo, entusiasti come non mai per i risultati di Amadeus, perchè non chiedersi anche chi ci sarà a Domenica IN il prossimo anno? Visti gli ottimi ascolti di Oggi è un altro giorno, ma soprattutto, visto come Serena Bortone ha rivoluzionato il pomeriggio di Rai 1, perchè non credere che potrebbe essere proprio lei, l’erede più giusta per la nuova domenica di Rai 1? Sempre che Mara decida realmente di lasciare, sia chiaro.

E’ Serena Bortone l’erede di Mara Venier?

Serena Bortone è una professionista di altissimo livello e potrebbe gestire, non solo, la parte più pop, come sta dimostrando nelle ultime settimane con Oggi è un altro giorno, ma anche la parte legata all’attualità e all’informazione, essendo una giornalista esperta. Ed è per questo che, dopo essersi sporcata per bene le mani, tra musica , gag e spensieratezza, Serena potrebbe essere la vera erede di Mara Venier per la prossima stagione di Domenica IN.

Ha cambiato pelle a Oggi è un altro giorno, riuscendone a fare un programma capace di informare e stare sul pezzo nelle dirette, qualora ce ne fosse bisogno. Ha saputo dare una ventata di leggerezza a un pomeriggio di Rai 1 che da tempo non si vedeva così spensierato e poco ingessato. Serena gioca con i social, ha scelto una squadra pazzesca per il suo programma, regala delle chicche che non si vedevano da tempo nel pomeriggio di Rai 1. Una rete che vuole strizzare l’occhio ai giovanissimi e che ci riesce anche in qualche modo, nonostante la concorrenza, ma che resta comunque il punto di riferimento di un target diverso.

Serena Bortone a Domenica In potrebbe fare senza problemi quello che fa a Oggi è un altro giorno e portare anche un volto nuovo nel pomeriggio domenicale della rete.

