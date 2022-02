Sanremo 2022: classifica seconda serata 2 febbraio, Elisa scalza Mahmood e Blanco

Con la conclusione della seconda sera di Sanremo 2022, siamo finalmente in grado di leggere la prima delle classifiche che decreteranno il vincitore di questa 72esima edizione della kermesse musicale di Rai Uno. La prima voce in capitolo è quella della Sala Stampa: il folto numero di giornalisti, inviati e reporter di giornali, quotidiani online e radio che direttamente nei locali del Festival ha potuto votare in loco tutte le canzoni ascoltare sul palco del Teatro Ariston.

La classifica completa della sala stampa, svelata in diretta poco prima dell’una di notte, ci ha rivelato tutte e venticinque le posizioni dei Big in gara; i voti della scorsa serata sono stati uniti a quelli di questo secondo appuntamento così da realizzare una lista di gradimento complessiva. Scopriamo insieme la classifica di Sanremo 2022 della Sala Stampa.

Sanremo 2022: la classifica completa della Sala Stampa

Partiamo dalla parte bassa della classifica. 25esimo ed ultimo posto per Ana Mena e le sue “venticinquemila Ore”. 24esimo posto per Tananai e il suo “Sesso occasionale”. Posizione numero 23 per Yuman con “Ora e Qui”. Alla posizione numero 22 troviamo Le Vibrazioni con “Tantissimo” e alla 21 il pupillo di Amici Aka7even con “Perfetta così”. Chiude la parte bassa della classifica Iva Zanicchi che al 20esimo posto canta “Voglio amarti”.

Scopriamo chi c’è nella parte centrale della classifica. Sfiora il fondo Giusy Ferreri che si aggrappa alla posizione 19 con “Miele”. Al 18esimo posto c’è il duo Highsnob & Hu con “Abbi cura di te”. Posizione numero 17 per Matteo Romano con “Virale” e alla 16 c’è Achille Lauro con “Domenica”. 15esimo posto per Rkomi con “Insuperabile”. Michele Bravi si deve accontentare di un 14esimo posto con il suo “Inverno dei Fiori”. Posizione 13 per le “Farfalle” di Sangiovanni e posizione 12 per Noemi con “Ti amo non lo so dire”. Fuori dalla top ten per un soffio il brano di Giovanni Truppi, ovvero “Tuo padre, mia madre, Lucia” che si ferma all’11esimo posto.

La Top 10. Scopriamo le prime dieci posizioni secondo la classifica della sala stampa di Sanremo 2022. Al 10mo posto Fabrizio Moro con “Sei tu”. Alla posizione 9 c’è Irama con “Ovunque sarai”. Ottavo posto per Massimo Ranieri con “Lettera al di là del mare”. Posizione numero 7 per l’inedito detto Ditonellapiaga ft. Rettore e il brano “Chimica”. Sesto posto per Emma Marrone con “Ogni volta è così”. Posizione numero 5 per Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”. Quarto posto a Dargen D’Amico che si chiede “Dove si balla”. Saliamo sul podio: terzo posto per La Rappresentante di Lista con il tormentone “Ciao ciao”; medaglia d’argento per la coppia Mahmood e Blanco e i loro “Brividi”. Al primo posto della classifica della sala stampa c’è Elisa con “O forse sei tu”.

