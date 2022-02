Sanremo 2022 terza serata: la scaletta del 3 febbraio 2022

Tutto prontissimo per la terza serata del Festival. Continua lo strepitoso successo di Amadeus e del suo Sanremo 2022 con ascolti pazzeschi. Questa sera per la prima volta ascolteremo tutti e 25 i brani dei BIG in gara, e come potrete immaginare quindi, si terminerà molto più tardi delle prime due serate. Da scaletta, orario previsto di chiusura: le due di notte. La scaletta ufficiale di questa terza serata di Sanremo 2022 è arrivata proprio pochissimi minuti fa, con gli ultimi aggiustamenti. E non dovrebbe cambiare visto che questa sera, ci sarà il televoto attivo e sarà anche il pubblico a casa a votare. Nelle prime due serate del Festival, a votare è stata la sala stampa. Oggi invece tocca al pubblico a casa: la classifica cambierà? In testa al momento abbiamo Elisa, i super favoriti restano comunque Mahmood e Blanco che hanno incassato un record su Spotify mai visto prima in Italia.

Non ci resta adesso che scoprire la scaletta di questa terza serata di Sanremo 2022 con l’ordine di uscita dei BIG e degli ospiti che saranno sul palco. Questa sera al fianco di Amadeus troveremo Drusilla Foer.

Scaletta terza serata Sanremo 2022: l’ordine di uscita del 3 febbraio 2022

20.50 – Ingresso Amadeus

Il conduttore saluta l’insediamento di Mattarella. L’orchestra suona “Grande grande grande”

20.55 – Classifica provvisoria e codici televoto

20.58 – Giusy Ferreri – “Miele”

21.04 – Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

21.10 – Fabrizio Moro – “Sei tu”

21.16 – Elisa Balsamo – Momento Suzuki

21.18 – Aka 7even – “Perfetta così”

21.24 Pubblicità

21.29 – Discesa Drusilla Foer

21.33 – Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

21.39 – Dargen D’Amico – “Dove si balla”

21.45 – Irama – “Ovunque sarai”

21.51 – Teaser Cremonini

21.52 – Pubblicità

21.58 – Cesare Cremonini – Medley

Canta: Nessuno vuole essere Robin, Marmellata 25, La nuova stella di Broadway, Poetica

22.13 – Collegamento Radio2

22.15 – Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

22.21 – Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

22.27 Pubblicità

22.33 – Rkomi – “Insuperabile”

22.39 – Teaser World Nutella Day

22.40 – Mahmood e Blanco – “Brividi”

22.46 – Drusilla Gag Zorro

22.47 – Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

22.55 – Pubblicità

23.01 – Cesare Cremonini – Secondo Momento

Canta La ragazza del futuro, poi 50 Special

23.15 Sponsor Time

23.16 – Recall Codici Televoto

23.18 – Tananai – “Sesso occasionale”

23.24 – Elisa – “O forse sei tu”

23.30 – Roberto Saviano

23.42 – Collegamento Costa Toscana

23.44 Pubblicità

23.50 – Esibizione Gaia dalla Costa Toscana

23.55 – La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

00.01 – Spot Liguria

00.02 – Discesa (secondo abito) Drusilla

00.04 – Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

00.10 – Pubblicità + Tg1

00.16 – Achille Lauro – “Domenica”

00.22 – Anna Valle

00.26 – Matteo Romano – “Virale”

00.32 – Ana Mena – “Duecentomila ore”

00.38 – Pubblicità

00.44 – Sangiovanni – “Farfalle”

00.50 – Carabiniera Martina Pigliapoco

00.55 – Emma – “Ogni volta è così”

Yuman – “Ora e qui”

Pubblicità

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Snodo Drusilla con tecnici palco

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Stop Televoto

Drusilla, monologo + canzone

Classifica generale

1.49 – Fine puntata

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".