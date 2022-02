Scaletta serata Cover Sanremo 2022: l’ordine di uscita del 4 febbraio

Sarà una serata lunghissima quella che ci aspetta oggi su Rai 1. Una serata ricca di musica quella del 4 febbraio 2022 con i 25 BIG in gara pronti a cimentarsi nelle cover che hanno scelto. Sarà un omaggio agli anni 60, 70, 80 e 90 e ascolteremo davvero tantissimi successi sul palco di Sanremo 2022. Non solo musica italiana, come era successo in passato nella serata delle cover ma anche grandissimi successi internazionali. Da scaletta si parte subito alle 21 con Noemi, che ieri sera purtroppo si è esibita quando era già l’una passata e che oggi invece, inaugura le danze con quella che viene descritta da chi ha visto le prove, come una esibizione incredibile. Grande attesa anche per l’arrivo di Jovanotti che a sorpresa potrebbe cantare con Morandi oggi. Sono davvero tantissimi gli ospiti di livello che duetteranno con i BIG in gara…Sarà una serata davvero super.

Ma vediamo nel dettaglio la scaletta di questa serata del Festival con l’ordine di uscita per la quarta puntata in diretta come sempre dalle 20,50 su Rai 1.

Scaletta Sanremo 2022 serata cover 4 febbraio 2022: l’ordine di uscita dei BIG

1° Cantante – NOEMI

2° Cantante – GIOVANNI TRUPPI con Vinicio Capossela

3° Cantante – YUMAN con Rita Marcotulli

4° Cantante – LE VIBRAZIONI con Sophie and The Giants

5° Cantante – SANGIOVANNI con Fiorella Mannoia

6° Cantante – EMMA con Francesca Michielin

7° Cantante – GIANNI MORANDI con MOUSSE T.

8° Cantante – ELISA

9° Cantante – ACHILLE LAURO con Loredana Bertè

10° Cantante – MATTEO ROMANO con Malika Ayane

11° Cantante – IRAMA con Gianluca Grignani

12° Cantante – DITONELLAPIAGA e RETTORE

13° Cantante – IVA ZANICCHI

14° Cantante – ANA MENA con Rocco Hunt

15° Cantante – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA con Cosmo,

Margherita Vicario e Ginevra

16° Cantante – MASSIMO RANIERI con Nek

17° Cantante – MICHELE BRAVI

18° Cantante – MAHMOOD&BLANCO

19° Cantante – RKOMI con Calibro 35

20° Cantante – AKA 7EVEN con ARISA

21° Cantante – HIGHSNOB & HU Con Mr. Rain

22° Cantante – DARGEN D’AMICO

23° Cantante – GIUSY FERRERI con Andy dei Bluvertigo

24° Cantante – FABRIZIO MORO

25° Cantante – TANANAI con Rosa Chemical

Per approfondire i duetti e le esibizioni qui il nostro articolo

Più tardi saremo anche in grado di darvi la scaletta definitiva con gli orari nel dettaglio.

