Scaletta finale Sanremo 2022: ordine di uscita e orario chiusura 5 febbraio

E’ tutto prontissimo per il gran finale di Sanremo 2022, quasi si vorrebbe che non finisse questa edizione stupefacente, che ci ha regalato canzoni bellissime che sono già delle vere e proprie hit. Inizierà tra pochissimi minuti l’ultima serata di questo Festival dei record, ieri puntata strepitosa con il 60% di share. E non poteva mancare anche oggi il classico appuntamento con la scaletta per la finale. Cosa succederà questa sera? 5 febbraio 2022 proclamazione del vincitore: da scaletta, si arriverà circa alle 2 di notte. Come nelle ultime edizioni, anche quest’anno, in un primo momento si voteranno i 25 BIG in gara. Solo il televoto in questa fase. Poi ci sarà la classifica e i tre classificati che saranno giudicati anche dalla sala stampa, che tornerà a votare. Si inizia con l’Inno di Mameli, suonato dalla banda della Guardia di finanza e si chiude alle 2 con il vincitore di Sanremo 2022 pronto a cantare nuovamente la sua canzone. Favoritissimi Mahamood e Blanco ma tutto potrebbe succedere.

Protagonista femminile di questa serata, la scoppiettante Sabrina Ferilli. Super ospite musicale, Marco Mengoni.

Vediamo dunque la scaletta di questa finale di Sanremo 2022. Vi auguriamo una buona serata in compagnia della musica di Sanremo.

Sanremo 2022 la finale: scaletta 5 febbraio 2022

20.52- Apertura Inno di Mameli

21.01 – Gara campioni finale. Classifica + codici televoto

21.05 – Matteo Romano

21.10 – Giusy Ferreri

21.15 – Rkomi

21.20 – Pubblicità

21.25 – Discesa Sabrina Ferilli

21.29 – Iva Zanicchi

21.35 – Aka7even

21.40 – Massimo Ranieri

21.48 – Pubblicità

21.54 – Noemi

22.00 – Fabrizio Moro

22.05 – Dargen D’Amico

22.10 – Sabrina Ferilli, Non monologo con Amadeus

22.19 – Pubblicità

22.25 – Elisa

22.31 – Irama

22.36 – World Nutella Day -Lancio

22.38 – Esibizione Farfalle Azzurre

22.40 – Michele Bravi

22.45 – Pubblicità

22.51 – La Rappresentate di Lista

22.56 – Recall codici televoto

22.58 – Emma

23.03 – Mahmood e Blanco

23.08 – Inno Milano-Cortina 2026

Amadeus ricorda che è aperto il voto per sceglierlo

23.09 – Highsnob e Hu

23.15 – Pubblicità

23. 20 – Marco Mengoni con Filippo Scotti

Momento parlato, poi Mengoni canta L’essenziale

23.29 – Sponsor Time

23.30 – Sangiovanni

23.35 – Gianni Morandi



23.41 – Discesa Sabrina Ferilli (secondo abito)

23.43 – Omaggio a Lucio Dalla

Intro parlato di Sabrina, l’orchestra esegue “Felicità” di Lucio Dalla

23.46 -Ditonellapiaga e Rettore

23.51 – Collegamento Costa Toscana

23.53 – Pubblicità

23.58 – Berti/Rovazzi dalla Costa Toscana. Rvm Medley

00.02 – Yuman

00.08 – Spot Liguria

00.09 – Achille Lauro

00.15 – Collegamento Radio2

00.16 – Omaggio a Raffaella Carrà

Intro di Amadeus, poi musical con coreografia. Ama saluta Sergio Japino in platea

00.22 – Pubblicità + TG1

00.28 – Ana Mena

00.38 – Collegamento con Dubai

Amadeus si collega con il padiglione Italia dell’Expo

00.40 – Giovanni Truppi

00.45 – Le Vibrazioni

00.50 – Stop al televoto

00.51 – Pubblicità

00.57 – Marco Mengoni – Mi fiderò

1.04 – Classifica generale dal 25° al 4°

1.08 – Codici finalisti

1.09 – Numeri per votare e via al televoto

1.10 – Rvm esibizioni 3 finalisti

1.13 – Sabrina Ferilli – Ode ad Ama

1.19 – Pubblicità

1.24 – Orietta Berti all’Ariston canta Luna piena

1.30 – Rovazzi all’Ariston canta Senza pensieri

1.36 – Stop al televoto

1.37 – Premi

Premio della critica Mia Martini / premio sala stampa Lucio Dalla / premio Sergio Bardotti / premio Bigazzi

1.44 – Proclamazione vincitore

1.48 – Pubblicità

1.49 – Esibizione Vincitore

1.55 – Fine puntata

