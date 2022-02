Show di Gianni Morandi: bacia Mara Venier e Teo Teocoli fa lo stesso

Domenica In di riascolto delle canzoni di Sanremo 2022 come sempre e quando arriva Gianni Morandi sembra avere un raptus e bacia Mara Venier. La conduttrice resta di stucco, il bacio non è stato a stampo e nemmeno breve ma sorride, conosce da tantissimi anni il cantante arrivato terzo al festival. Gianni Morandi e Mara Venier hanno anche fatto una fiction insieme, questa la scusa dell’artista che appare così allegro dopo la finale di ieri sera. Mara non sa che dire, un attimo prima che arrivasse il bacio lui l’aveva avvisata, stava per farlo, in platea o in giro dietro le quinte però c’è anche la moglie di Gianni. Anna però sa che non c’è niente di male in quel bacio, la follia di un momento, allegria da tirare fuori. La conduttrice di Domenica In si accorge che il suo ospite ha sulle labbra il suo rossetto, prende il fazzoletto e lo pulisce. Non è stato il massimo dello show quel bacio, Gianni Morandi non è un comico e non c’era una reale motivazione per questo bacio sulle labbra. Mara Venier è apparsa anche un po’ risentita ma non sapeva che non era finita lì.

Imbarazzo a Sanremo per Mara Venier dopo il bacio di Teo Teocoli

“Ma sei impazzito, hai tutto il mio rossetto?” ha esclamato subito dopo il bacio. “Non me lo aspettavo da te, non mi hai mai dato confidenza”. L’imbarazzo della padrona di casa è ovvio ma si aggiunge Teo Teocoli che rivendica: “Anche io ho fatto una fiction con Mara” e a sua volta la bacia. Qui ci è piaciuto ancora meno.

Sta per arrivare il terzo bacio, invitato da Gianni Morandi sul palco corre anche Christian De Sica, carissimo amico della Venier ma lei lo blocca.

A Mara non resta che spiegare che in passato insieme hanno vissuto un periodo bellissimo della loro vita: “Dovete sapere che io Gianni l’ho corteggiato molto e lui scappava sempre” poi racconta momenti simpatici delle cene insieme ma sempre e solo da amici e nemmeno poi così legati. Cosa dirà Nicola Carraro?

