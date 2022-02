Niente da fare per Amici 21 e Verissimo: per il post Sanremo 2022 è trionfo Rai

Era davvero difficile pensare di poter trionfare nel pomeriggio del 6 febbraio 2022 con una puntata fortissima di Domenica IN. Dopo questo Sanremo 2022, dopo un Festival dei record. Non c’è stato, come si è visto dai risultati ottenuti ieri dal programma di Mara Venier, un crollo, ma una media costante perchè i 25 BIG in gara, a quanto pare, sono tutti amatissimi. Da diverse generazioni, in diversi modi. E il pubblico ha premiato anche la puntata di Domenica IN post Sanremo, meno il ritorno di Amici 21 e il doppio appuntamento con Verissimo che forse chissà, per questa settimana, poteva essere cancellato. Mediaset si annulla totalmente nel prime time nella settimana di Sanremo, non piazza nessuna sfida in una sorta di tregua scritta che dura ormai da anni. E poi alla domenica invece, sgancia l’artiglieria, con risultati non troppo esaltanti stavolta però.

Tra l’altro il pubblico di Amici, si aspettava una qualche spiegazione per quello che era successo, con una puntata saltata, tante chiacchiere su un focolaio covid nella scuola e invece si è fatto finta di nulla…Ma vediamo adesso i dati di ascolto per il pomeriggio del 6 febbraio 2022.

Ascolti tv 6 febbraio 2022: non brilla il pomeriggio di Canale 5

Imbattibile il pomeriggio di Rai 1 con Mara Venier da Sanremo. Domenica In da Sanremo è la scelta di 5.418.000 spettatori (30.4%) nella prima parte, in onda dalle 14.01 alle 14.53; di 5.207.000 spettatori (31.3%) nella seconda, in onda dalle 14.58 alle 17.08 e di 5.148.000 spettatori (29%) nella terza, in onda dalle 17.17 alle 18.45.

Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.117.000 spettatori con l’11.7%, Amici 2.559.000 (14.9%); il talent di Canale 5 ha fatto praticamente lo stesso risultato della passata settimana quando non era andata in onda la puntata con Maria ma solo un montaggio con i ragazzi in casa. Tornando poi al pomeriggio di ieri, Verissimo Domenica 2.265.000 (13.7%) nella prima parte e 2.330.000 (12.8%) nella seconda.

