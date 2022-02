Effetto Sanremo anche per Domenica IN? Gli ascolti del 6 febbraio 2022

Incredibile ma vero, per la puntata del 6 febbraio 2022 di Domenica IN non ci sono state polemiche e non ci sono stati rifiuti eccellenti! Tutti e 25 i Big in gara a Sanremo sono passati per il palco dell’Ariston e la benedizione di zia Mara che ha regalato una Domenica IN ricca di risate, musica e spensieratezza al pubblico di Rai 1. Oggi ovviamente, grande attesa per i dati di ascolto della puntata di ieri. Dopo il Sanremo 2022 dei record con Amadeus capace incredibilmente di fare ogni serata meglio di quella precedente, senza nessun calo, senza nessuna sbavatura, ci si aspetta adesso un grande successo anche per la puntata di Domenica IN andata in onda dalle 14 alle 14,45.

Sul palco di Domenica In è successo di tutto: ci sono stati i classici selfie di zia Mara con i suoi BIG preferiti, ci sono state delle belle esibizioni live ( per fortuna c’è ancora chi dice no al playback). Ci sono state le risate con uno scatenatissimo Gianni Morandi carico a pallettoni dopo il terzo posto a Sanremo, che ha baciato Mara Venier più volte, in onore dei vecchi tempi quando insieme erano protagonisti di una fiction di strepitoso successo per Mediaset.

Non c’è stato invece spazio per le polemiche. Nessuna domanda scomoda. Un po’ di caciara, come sempre e qualche minuto in più dato a qualcuno piuttosto che ad altri. Ci sono stati BIG sul palco per oltre 20 minuti e altri cantanti che hanno avuto solo il tempo di esibirsi con il loro brano. Ma anche questo è Domenica IN! Con una Mara Venier tra l’altro gasatissima per la questione del fantasanremo che ha ringraziato tutti i BIG che l’hanno salutata dal palco.

Domenica IN 6 febbraio 2022: gli ascolti della puntata post Sanremo

Oggi quindi grande attesa per i dati di ascolto per Domenica IN: sarà record di ascolti? Lo scorso anno il programma non aveva brillato particolarmente nella prima parte, con una media di 3.534.000 milioni di telespettatori, con il 22,2% di share, mentre nella seconda parte 4.278.000 pari al 24,3% di share. Sfiorati in alcuni blocchi 5,5 milioni e circa il 25%. Staremo a vedere con i dati del 6 febbraio, ricordando tra l’altro che Amici 21 è andato regolarmente in onda per cui ha inevitabilmente sottratto una fetta di pubblico.

In aggiornamento

Ecco i dati di ascolto di ieri con un boom pazzesco anche per Domenica IN nonostante la concorrenza si vola

Prima parte 5,148 milioni di spettatori con il 30,4%, la Seconda 5,207 milioni di spettatori con il 31,3% e si chiude con la Terza con 5,148 milioni di spettatori e il 29% di share.

