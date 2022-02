A Pomeriggio 5 non basta Sanremo: La vita in diretta stra-domina, gli ascolti

Forse sarebbe stato meglio continuare a non parlarne, come si è fatto durante tutta la settimana del Festival. Anche quest’anno la strategia di Mediaset lascia perplessi: per una settimana si fa finta che Sanremo non stia andando in onda, come se la rete vivesse in un altro universo parallelo. Poi, dal lunedì dopo, Sanremo diventa il tema centrale di alcuni programmi di Canale 5, in particolare ieri, di Pomeriggio 5 con una seconda parte totalmente dedicata al programma. Peccato però che, senza polemiche effettive da cavalcare e con un Festival che è piaciuto a nessuno, il programma non ne abbia tratto giovamento, anzi. Barbara d’urso avrebbe convinto di più il suo pubblico, continuando a occuparsi di cronaca, attualità e questioni di casa Mediaset.

Gli ascolti del pomeriggio di ieri, 7 febbraio 2022, hanno decretato un solo vincitore: Alberto Matano che è tornato invece a fare il suo Vita in diretta, con una prima parte dedicata alla cronaca e poi spazio al Festival. Oltre 2,7 milioni di italiani davanti alla tv per la puntata di ieri de La vita in diretta con il programma di Rau 1 che continua a staccare notevolmente quello di Canale 5.

Non sono bastate le interviste “esclusive” a Iva Zanicchi una settimana dopo i fatti, l’incontro con i compagni di calcetto di Blanco. Al pubblico di Canale 5 a quanto pare, di sentire Brosio parlare di Achille Lauro, non frega assolutamente nulla. Molto bello invece, su Rai 1, il momento in cui Giovanna Civitillo ha raccontato che cosa significhi questo grande successo di Amadeus per lei.

Vediamo i numeri di ieri.

Gli ascolti del 7 febbraio 2022: La vita in diretta è ancora boom

La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.120.000 spettatori con il 17.5% nella presentazione dalle 17:08 alle 17:24 e 2.727.000 spettatori con il 19% dalle 17:24 alle 18:42.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.666.000 spettatori pari al 13.2% nella presentazione dalle 17:24 alle 17:38 e 2.112.000 spettatori pari al 14.7% dalle 17:42 alle 18:27 (I Saluti di 7 minuti a 2.005.000 e il 12.4%).

