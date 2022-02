Gemma Galgani ancora in lacrime per Giorgio Manetti: un gabbiano è per sempre

Qualche giorno fa restavamo scioccati dal fatto che Ida Platano potesse ancora piangere anche solo sentendo nominare il suo ex, Riccardo. Oggi siamo di fronte allo stesso identico copione. “Gemma volevo dirti che Tina è andata anche a Firenze” è bastata questa frase di Maria de Filippi per mandare la Galgani in una valle di lacrime. Ma davvero possiamo credere che anni e anni dopo, ancora Gemma possa piangere, solo sentendo nominare Giorgio Manetti? Da non crederci. Eppure è successo. Per l’ennesima volta la dama torinese ha insinuato che tra la Cipollari e Giorgio ci sia stato qualcosa ( e poi a casa si indignano per alcune cose che Tina dice sul conto della Galgani, dimenticando tutte le velate offese e non, che la dama fa all’opinionista di Uomini e Donne, che è però pagata per dare opinioni). Gemma oggi con occhi lucidi e sguardo sognante, è tornata a rimembrare il suo gabbiano, l’unico che ha rubato per sempre il suo cuore e che forse ancora, continua a occuparlo. E chissà che non sia questo il reale motivo per il quale Gemma, anni dopo, non ha ancora trovato l’uomo giusto per lei.

I corteggiatori di Gemma Galgani sono influenzati da Tina?

E così anche oggi Tina ha dimostrato di avere ragione. Ha contattato infatti alcuni degli ex corteggiatori che negli anni sono arrivati per Gemma e ha chiesto loro se si sono fatti influenzare dai suoi pareri. Giustamente il Manetti ha ricordato che Gianni e Tina, sono sempre andati contro Giorgio, accusandolo in tutti i modi, ma che lui e Gemma se ne erano fregati delle parole altrui andando avanti per la loro strada perchè vivevano un sentimento. E ha sottolineato quindi che se un uomo arriva per lei in studio e ha gli attributi, nessun commento o parere potrà cambiare la sua voglia di conoscere la donna per cui prova qualcosa.

Va detto che il pubblico a casa si divide e Gemma trova molto spesso il supporto di telespettatori che invece pensano che Tina esageri con lei, senza darle modo di conoscere fino in fondo le persone che entrano in studio a causa dei tanti interventi inopportuni di cui si rende protagonista. E voi da che parte state?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".