Per Silvia Toffanin un’altra prima volta: sbarca a Striscia la notizia

Un’edizione parecchio bislacca quella di Striscia la notizia in questa stagione televisiva. Gli ascolti non decollano e giornalmente Rai 1, con i Soliti ignoti batte Canale 5 senza nessuna difficoltà. E a parte gli ascolti, non sono mancati gli ostacoli da superare in questa stagione con problemi legati al covid: i conduttori si sono spesso contagiati, sono stati a contatto con i positivi, è successo anche alle veline e i cambi dell’ultimo momento sono stati all’ordine del giorno, come è successo anche pochi giorni fa quando Lipari e Friscia, sono tornati in onda chiamati come supplenti proprio per prendere il posto di Iacchetti e Greggio. Oggi però Mediaset ha lanciato un comunicato stampa che ha fatto il giro del web e che sta incuriosendo molti spettatori di Canale 5. Vedremo infatti molto presto, Silvia Toffanin nelle vesti di conduttrice anche per Striscia la notizia. Un’altra prima volta per la Toffanin che quest’anno è stata chiamata a raddoppiare l’appuntamento di Verissimo per dare un fine settimana con ottimi ascolti alla rete.

La sua presenza dietro il bancone di Striscia la notizia, darà bene anche al programma in access prime time?

Il comunicato ufficiale di Mediaset

Da lunedì 21 febbraio 2022 dietro al bancone di Striscia la notizia – in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 dalle ore 20.35 – arriva una conduttrice d’eccezione: Silvia Toffanin. La padrona di casa di Verissimo si presta al gioco, in una veste inedita e divertente, per un esordio assoluto al tg satirico di Antonio Ricci. Al suo fianco il recordman indiscusso di Striscia, Ezio Greggio, reduce dal successo in conduzione con lo storico partner Enzino Iacchetti. La coppia Greggio-Toffanin resta al timone per l’intera settimana, da lunedì 21 a sabato 26 febbraio, per poi passare il testimone lunedì 28 febbraio a Francesca Manzini e Gerry Scotti.

Solo una settimana per Silvia, come se la caverà? Bisogna dire che di recente la conduzione di Striscia non ha portato benissimo alle sue colleghe, pensiamo a Michelle Hunziker o Vanessa Incontrada, travolte dalle polemiche per la mancata presa di posizione su alcuni servizi. Andrà meglio a Silvia Toffanin? Staremo a vedere.

