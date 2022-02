Verissimo a tutto Sanremo: gli ospiti del 12 e 13 febbraio 2022

Il successo di Sanremo 2022 è ancora nell’aria e non a caso, la puntata di Verissimo del sabato, sarà una sorta di prolungamento del Festival. Nello studio di Silvia Toffanin ci saranno ben tre BIG che hanno partecipato all’ultima edizione del Festival di Amadeus. Anche questa settimana doppio appuntamento con Verissimo che ci aspetta il 12 e il 13 febbraio 2022. La puntata del sabato sarà una puntata di musica e spettacolo assolutamente da non perdere. E vale lo stesso anche per la puntata di domenica! Ovviamente non solo Sanremo: ci sarà anche altro di cui parlare e tanti saranno gli ospiti di Silvia Toffanin: scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 12 febbraio 2022

Il 17 dicembre del 2021, la vita di Deborah Compagnoni è cambiata per sempre; sulle vette delle amate montagne, tanto care alla famiglia, morto Jacopo suo fratello, in un drammatico incidente. Per la prima volta in tv la campionessa parlerà probabilmente anche di questa ferita dell’anima.

Direttamente dall’ultima edizione di Sanremo Silvia Toffanin accoglierà in studio Matteo Romano, giovane cantautore rivelazione della kermesse ma non sarà il solo ospite. Nella puntata di Verissimo di sabato spazio anche alle interviste che vedranno protagoniste Giusy Ferreri e Noemi. Inoltre, spazio al racconto di vita di Roberta Capua anche lei tra l’altro, una delle protagoniste del Festival e a quello di Jonathan Bazzi, finalista al Premio Strega con il suo romanzo d’esordio “Febbre”.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 13 febbraio 2022

Domenica a Verissimo Drusilla Foer, artista acclamata sul palco dell’Ariston per il suo talento ed eleganza. Ha messo tutti d’accordo ed è stata amatissima. Le date a teatro che la vedranno protagonista sono giù sold out. Michelle Hunziker dal 16 febbraio su Canale 5 con il suo primo one woman show “Michelle Impossible” sarà una delle protagoniste della puntata del sabato di Verissimo. E ancora, reduce dal successo ottenuto a Sanremo la potenza di Iva Zanicchi e la vita ricca di emozioni della coreografa Carolyn Smith.

Appuntamento sabato e domenica come sempre alle 16,30 con Verissimo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".