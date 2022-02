Gli ascolti del venerdì: Fosca Innocenti vs Cantante Mascherato 3, chi vince?

Tornano le nostre analisi dedicate agli ascolti tv, con i dati auditel di ieri, 11 febbraio 2022. Prima sfida al venerdì sera tra due nuove proposte per Rai 1 e per Canale 5. Cambia la programmazione di Mediaset che non prevedeva, almeno per questa settimana, il raddoppio del GF VIP. Al venerdì sera sbarca la fiction Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada mentre su Rai 1 ha fatto il suo debutto ieri la prima puntata de Il cantante mascherato 3. Un venerdì 11 febbraio 2022 pieno di proposte: come saranno andati quindi gli ascolti tv del prime time? Vanessa Incontrada da sempre è regina di ascolti, la fiction Fosca Innocenti ci è apparsa in questa prima puntata andata in onda leggermente debole. Nulla di nuovo sotto il sole, la classica storia, la classica fiction all’italiana di una Mediaset che fa qualche passettino in avanti per poi tornare indietro. Una serie godibile, piacevole ma nulla che ti faccia dire “wow” finalmente qualcosa che conquista e mette tutti d’accordo. Una fiction nella media ecco, così potremmo definire la serie di Canale 5, che non ci ha particolarmente entusiasmati. Vedremo poi che cosa stabilirà il pubblico con gli ascolti.

E se la proposta di Mediaset ci ha lasciati abbastanza freddi, quella di Rai 1, totalmente congelati. Il Cantante mascherato è un programma carino se non fosse per la revisione che si è fatta in Italia. Ieri poi, sembrava di essere in una puntata di Ballando con le stelle con l’intrusione delle maschere. Un affollamento che non è da Milly Carlucci tra l’altro. Il problema comunque non è neppure questo ma la giuria. Non si sa bene per quale motivo Milly Carlucci continui a puntare su giurati che giocano a chi la spara più grossa senza nessun senso. Siamo arrivati alla terza stagione ed è chiaro a tutti quale sia il budget per questo programma: perchè arrivare a dire che sotto una maschera potrebbe esserci Eros Ramazzotti? Ma siamo seri o cosa? La giuria dovrebbe avere un ruolo importantissimo e invece serve solo per far ridere il pubblico a casa che sui social commenta e si dispera di fronte alle baggianate sparate. Come quando Facchinetti continuava a fare il nome di Pupo, mentre era opinionista al GF VIP che andava in onda contemporaneamente in diretta su Canale 5. Ieri sera tra le altre perle, quelle di Arisa convinta che sotto la maschera ci potesse essere Roberto Giacobbo, volto di Mediaset oppure Lillo, due persone che hanno almeno mezzo metro di differenza ecco. Per non parlare delle perle della signora Rossella: sotto la maschera ci sono due parenti e allora lei fa i nomi di Ana Mena e Rocco Hunt. Ok…

Gli ascolti dell’11 febbraio 2022: ecco i dati della prima serata

Gli ascolti della prima puntata de Il cantante mascherato 3: 3.502.000 spettatori con il 20,00% di share per Milly Carlucci.

Gli ascolti della prima puntata di Fosca Innocenti: 3.919.000 di spettatori con il 18,90%. Da considerare che la fiction è finita intorno alle 23,30 mentre il programma di Rai 1 è andato avanti di almeno un’altra ora.

Su Italia1 The Transporter ha raccolto 1.344.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.263.000 spettatori (7.3%)

Su Rai2 la 19° stagione di N.C.I.S. – Unità Anticrimine parte da 1.224.000 spettatori (5.1%) e N.C.I.S. Hawai’i da 1.054.000 spettatori (4.9%).Su Rai3 il debutto di Frieden – Il Prezzo della Pace è visto da 653.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Propaganda Live registra 932.000 spettatori pari al 5.7%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 322.000 spettatori (1.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 555.000 spettatori pari al 2.4%.

