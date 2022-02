Roberta Capua, a Verissimo l’emozione per la mamma e per suo figlio

Garbo ed eleganza e con questi aggettivi entra nello studio di Verissimo Roberta Capua. Sempre bellissima, l’abbiamo vista anche a Sanremo 2022. Sono quasi 36 anni dal giorno in cui è diventata Miss Italia, non credeva che quella vittoria avrebbe cambiato la sua vita, pensava sarebbe stata un’esperienza come tante. Invece, ha iniziato subito a lavorare nella moda, ha lasciato casa ed è cresciuta più in fretta delle sue amiche. Roberta Capua è felice di quello che ha vissuto ma anche della scelta che tempo fa ha fatto di lasciare il lavoro, di fermarsi. Sa di essere stata fortunata perché ha avuto la possibilità di scegliere. E’ stata criticata perché l’ha fatto per i figli, per la famiglia. Per un po’ di anni Roberta Capua ha fatto solo la mamma ed è una cosa che le è piaciuta molto.

Roberta Capua: “Non ho rimpianto di nessun tipo”

Di suo figlio mostra solo una foto da bambino, Riccardo ha 14 anni e ha chiesto alla madre di non mostrare le foto di oggi. E’ riservato e Roberta l’ha ovviamente accontentato. A Verissimo ci sono solo le foto fino ai 6 o 7 anni e la Capua si emoziona nel vederlo così piccolo, così tenero.

Un’altra emozione arriva con la domanda sulla mamma. “Sta benino, diciamo benino, è una mamma molto modesta di una bellezza indescrivibile, tra i 30 e i 40 anni era veramente di una bellezza esplosiva ma molto tranquilla”. Molte persone pensano che sia stata la madre di Roberta Capua a laal concorso di Miss Italia ma non è così, le ha semplicemente detto di farlo se lo desiderava.

“Loro vivono a Napoli, siamo lontani e il covid ci ha veramente messo a dura prova, sono grandi di età e adesso ci prendiamo noi cura di loro ma è giusto così, ricambiamo quello che hanno fatto per noi” ed è emozionata mentre racconta il legame con i suoi genitori.

Di se stessa e dell’accettare il tempo che passa: “Cerco di stare in pace con me stessa, ho compiuto 53 anni a dicembre, cerco di valorizzare altro e mascherare quei difetti che ho sempre avuto e che con l’età sono più evidenti”. E’ felice, anche del lavoro che è tornato, era il momento giusto.

