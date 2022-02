Domenica IN 13 febbraio: ospiti e anticipazioni di oggi

Dopo il grande successo dell’ultima puntata di Domenica IN andata in onda da Sanremo e vista da oltre 5 milioni di spettatori, Mara Venier è pronta per tornare in onda in diretta con una nuova puntata del programma di Rai 1. Zia Mara non delude mai e anche questa settimana a Domenica IN torneranno alcuni dei BIG di Sanremo tra i più amati ma non solo. Saranno tantissimi gli ospiti della puntata di Domenica IN di oggi, 13 febbraio 2022. Non ci resta che scoprire tutti i dettagli con le nostre anticipazioni, eccole per voi!

Domenica In anticipazioni e ospiti: news 13 febbraio 2022

Tra gli ospiti della puntata di Domenica IN di oggi ci sarà anche Ornella Muti, una delle 5 co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022, sarà protagonista di una intervista nella quale ripercorrerà alcuni momenti della sua lunga carriera cinematografica e racconterà le emozioni vissute sul palco del Teatro Ariston al fianco di Amadeus. Vedremo se Mara riuscirà a farla parlare un po’ di più rispetto ad Amadeus… Le due giovani attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco, protagoniste della serie di successo “L’amica geniale”, si collegheranno via Skype per presentare la seconda puntata in onda domenica 13 febbraio, in prima serata su Rai1.

Per lo spazio “Tutti pazzi per Sanremo”, si esibiranno Donatella Rettore e Ditonellapiaga con “Chimica” amatissimo duo di questo Festival; e poi ancora avremo modo di ascoltare Fabrizio Moro con “Sei tu”. Ma la lista dei BIG che ascolteremo a Domenica IN è ancora lunga: tra gli altri ci saranno anche Michele Bravi con “Inverno dei fiori”, Dargen D’Amico con “Dove si balla”, Rkomi con “Insuperabile”, Tananai con “Sesso occasionale”. Un pomeriggio a tutta musica quindi!

In studio, in qualità di opinionisti: Marino Bartoletti, Pierluigi Diaco, Fabio Canino, Nunzia De Girolamo. L’appuntamento è per le 14 in diretta su Rai 1. Buon divertimento.

