A Uomini e Donne sbarca l’amicizia artistica: Alex Belli colpisce ancora

A quanto pare quest’anno la chimica va di moda, che sia artistica o no. Dalla casa del Grande Fratello VIP 6 al palco di Sanremo…E’ una questione di chimica e di amicizia artistica. Con la benedizione di Maria de Filippi, il modo di dire di Alex Belli, sempre più protagonista del palinsesto Mediaset, sbarca anche a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, 14 febbraio 2022, la signora Carmelina, ci ha regalato uno dei momenti che sarà sicuramente un cult di questa edizione del programma di Canale 5. E del resto, dopo che Maria ha benedetto con la sua mano nel sabato sera degli italiani anche Alex Belli, non possiamo dimenticare che Soleil spiccò il volo proprio da quello studio. Per cui, alla fine, tutto resta in famiglia…Ma torniamo alla signora Carmelina e alla questione di chimica/amicizia artistica che ha sfoggiato oggi nello studio di Uomini e Donne…

E’ una questione di amicizia artistica anche a Uomini e Donne

La signora ha sostenuto che Franco, l’abbia trattata a mo di ruota di scorta. Racconta infatti di telefonate fatte con il cavaliere, di un interesse che lui ha mostrato ma anche di una mancata voglia di conoscerla, come fa con le altre, nello studio di Uomini e Donne. “Mi ha messo in stand by” ha detto la signora, indignata per come Franco si è comportato con lei. E quando poi Tina le ha chiesto maggiori spiegazioni, ha sbottato. Franco dal canto suo ha ribadito che tra loro due c’è stata solo una bella amicizia e che ha per questo interrotto la conoscenza. La signora quindi a questo punto ha giocato le sue carte e ha fatto benissimo visto che poi Maria le ha chiesto di restare in studio…

Alex Belli colpisce anche a Uomini e Donne…Ed è subito video virale sui social, tra l’altro!

