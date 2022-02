Antonella Clerici sbotta in diretta contro la troppa pubblicità durante E’ sempre mezzogiorno

Gionata iniziata non bene per Antonella Clerici a causa della neve che ha trovato per strada mentre arrivava a Milano per la diretta di E’ sempre mezzogiorno e proseguita con qualche piccola polemica che il pubblico di Rai 1 non ha potuto fare a meno di notare. La conduttrice è nota anche per questo motivo: non si tiene un cecio in bocca ed è chiaro che dice sempre quello che pensa, anche quando le sue affermazioni possono sembrare inopportune. Oggi la Clerici si è lamentata in diretta per le tante pubblicità che affollano il suo programma. Una notevole differenza con altre colleghe ( pensiamo a Barbara d’Urso) che sono sempre felicissime dei tanti blocchi pubblicitari, sinonimo per qualcuno, di buoni ascolti.

Per la Clerici però non è proprio una bella cosa, in particolare non gradisce probabilmente la nuova modalità con cui gli spot stanno iniziando ad andare in onda. Vi sarà capitato di notare degli spot di circa 1 minuto che partono all’interno delle fiction o dei programmi, senza essere annunciati ( nel caso dei programmi in diretta). Spot brevi che vanno in onda dopo le modifiche per gli spazi dedicati appunto alle “reclame” con il nuovo regolamento per l’affollamento pubblicitario.

La polemica di Antonella Clerici per le pubblicità nel suo programma

La conduttrice, tra una ricetta e l’altra, ha quindi dichiarato togliendosi questo sassolino dalla scarpa: “speriamo di non diventare un raccoglitore di pubblicità, vorrei fare anche la trasmissione” e successivamente ha anche ammesso di non riuscire a tenersi dentro le cose “e poi si vede“ ha detto in diretta. E poi si vedrà quindi a questo punto. E bisognerà anche capire come dall’alto accoglieranno queste esternazioni della conduttrice!

Il programma di Rai 1 registra ogni giorno una media che va tra i 2 milioni di spettatori e 1,8 milioni. Un ottimo risultato per la Clerici che però pensa anche ad altro, a fare la trasmissione senza che il pubblico a casa sia travolto dalla pubblicità, ad esempio.

