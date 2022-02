L’amica del cuore di Anna Tatangelo, Claudia Ferri a Oggi è un altro giorno

Claudia Ferri a Oggi è un altro giorno racconta la sua infanzia dura fino alla libertà. E’ l’amica del cuore di Anna Tatangelo, è l’amico a cui dedicò la sua canzone sanremese, scritta da Gigi D’Alessio. A 6 anni Claudia Ferri ha incontrato il suo primo psicologo, a scuola avevano notato che giocava con le bambine, che non faceva giochi da maschietto. Lei che era solo un bambino non capiva il perché, non poteva parlare con lo psicologo, era piccolo e tante cose erano naturali, non aveva spiegazioni da dare. I bulli l’hanno tormentata fino al liceo, ha subito di tutto. “Era un continuo, è stato devastante, infatti sono stata bocciata in prima e in seconda media perché non avevo un equilibrio”. Sua madre ha provato a fare qualcosa, andò dal preside della scuola. Il preside disse alla madre di trovare un’altra scuola, perché non poteva mica spostare venti alunni, era più semplice spostare Claudia, che in quel periodo era ancora Claudio.

Claudia Ferri, l’amica del cuore di Anna Tatangelo a Oggi è un altro giorno

Per anni ha avuto rancore nei confronti della madre, che l’aiutava ma non era abbastanza per Claudia. Ha dentro una solitudine che non ha mai superato. Ricorda che a 13 anni prendeva gli psicofarmaci, tutto così devastante. Per tutta la vita il pensiero del suicidio l’ha accompagnata, dice questo perché pensava che bastava spegnere la luce per sempre ma questo l’ha salvata, ogni volta ce l’ha fatta da sola.

Con la maturità è arrivata la consapevolezza, l’equilibrio. Il suo problema più grande era il pregiudizio che aveva lei stessa sui transessuali. “Il transessuale te lo rappresentano male in tv e non ne conoscevo” aveva quindi paura, gli esempi che mostrano non sono positivi, né reali.

Il messaggio di Anna Tatangelo

“Oggi mi hanno chiesto di fare un video messaggio per te, sono orgogliosa di te, della persona e della donna che sei diventata. Abbiamo condiviso insieme gioie e anche dolori. Io per te ci sarò sempre e sono sicura che anche tu per me ci sarai sempre, abbiamo dato un valore importante all’amicizia”.

