Per Michelle Impossibile boom di ascolti? I dati del 16 febbraio 2022

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto del 16 febbraio 2022. In quel di Mediaset, dopo il one woman show di Michelle Hunziker ci si aspettano grandi numeri. La serata non era complicata per la Mission impossible di Michelle Hunziker e la prima puntata di Michelle Impossible potrebbe davvero regalare a Canale 5 ascolti che non si vedevano da tempo per un programma di Canale 5. Ricordiamo che le nuove sperimentazioni, non sono andate benissimo per Mediaset ma neppure per la Rai ( pensiamo ad esempio a Da Grande, un vero e proprio flop per il debutto televisivo di Alessandro Cattelan). Michelle ha fatto in qualche modo il suo Da Grande, lei che ha oltre 20 anni di carriera e ha dato tanto per Mediaset. uno show un po’ festa di compleanno in grande stile, un po’ celebrazione, un po’ C’è posta per te. A qualcuno è piaciuto tantissimo ( lo si può facilmente capire dalle migliaia di commenti arrivati in rete), ad altri un po’ meno. Una cosa è certa: Michelle era ieri sera nel suo habitat naturale. Lei è realmente quello che si definisce una show girl, termine fin troppo abusato negli anni. Si parla di show girl troppo spesso ma Michelle lo è realmente: recita, canta, balla, tiene un palco. Ed è questo che la rende sicuramente frizzante e giusta in uno show come Michelle Impossible. Ci potevano essere momenti sicuramente scritti meglio, ma ricordiamoci sempre, che siamo comunque su Canale 5 e ci rivolgiamo a un pubblico che non è lo stesso che segue altre reti.

Michelle e tutta la squadra che ha lavorato al suo fianco, hanno fatto sicuramente un ottimo lavoro. Pulito, senza osare. Semplice e genuino. Divertente a tratti, meno in altri. Scorrevole, dinamico e anche emozionante. Comico al punto giusto, migliorabile sicuramente. Però un bello spettacolo, che ti invoglia a restare sintonizzato su Canale 5 e di questo a Michelle va dato atto.

Ora mancano solo i dati di ascolto per capire se il pubblico, oltre a rendere l’hashtag #michelleimpossibile virale e a commentare a tutto spiano su Twitter, era anche realmente sintonizzato su Canale 5. Per far si che la festa possa finire in grande stile, serve anche che il pubblico abbia soffiato le candeline sulla torta, regalando ottimi ascolti al programma di Canale 5.

Come sempre i dati auditel relativi agli ascolti di ieri arriveranno alle 10, per cui vi aggiorneremo in tempo reale con le ultime news.

Gli ascolti tv del 16 febbraio 2022: ecco i dati auditel della serata

A pagare le conseguenze del successo di Michelle Impossible, potrebbe essere Italia 1 con Le Iene già partito in modo debole settimana scorsa. Vedremo.

La media di 3.382.000 con il 19,6% per la prima puntata di Michelle Impossible su Canale 5. Terzo gradino del podio per il film di Rai 1 Ero in guerra ma non lo sapevo, con una media di 2.294.000 spettatori con il 10.6% share. Ma è Federica Sciarelli a vincere la medaglia d’argento in questa gara agli ascolti tv con una media di 2.196.000 spettatori con il 11.2%.

Su Rai2 The Good Doctor 5 ha interessato 1.129.000 spettatori pari al 4.71% di share. A seguire The Resident 4 ha ottenuto 971.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia 1 – dalle 21.41 all’1.07 – Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha intrattenuto 1.120.000 spettatori con il 7.26% (presentazione di 23 minuti: 1.202.000 – 4.98%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 571.000 spettatori con il 3.41% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 736.000 spettatori con uno share del 3.26% e 423.000 spettatori con il 3.75%.

