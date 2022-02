Totò Cascio vuole vivere, trova il coraggio di parlare della malattia: oggi è la sua forza

Retinite pigmentosa è la malattia di cui soffre Totò Cascio, ne parla a Oggi è un altro giorno, finalmente a testa alta perché ha trovato il coraggio. Aveva 8 anni quando ha interpretato il ruolo del piccolo Salvatore nel film Nuovo Cinema Paradiso. Un successo enorme e chissà quanta strada avrebbe potuto fare ancora Totò Cascio se la malattia agli occhi non l’avesse fermato. Ne parla solo adesso perché ha tenuto tutto nascosto per tanti anni; nelle varie interviste non ha mai rivelato il motivo per cui si era allontanato dal set e conduceva una vita “normale” nel suo supermercato. La diagnosi di retinite pigmentosa arrivò proprio mentre girava il film: “Spaventoso per un bimbo di 8 anni, drammatico perché un bambino non riesce a metabolizzare questo problema. Io ero troppo piccolo, è stato difficile per i miei genitori figurati per un bambino di 8 anni”. Totò non smetterà mai di ringraziare Giuseppe Tornatore per averlo scelto ma è il regista che ringrazia lui, per il piccolo attore perfetto che è stato e per la telefonata che di recente ha ricevuto da Cascio. Tornatore ha già raccontato cosa si sono detti, il desiderio di Totò Cascio di dirgli tutta la verità sulla sua malattia, sulla vista.

Una malattia genetica che ha anche il fratello maggiore di Totò Cascio

Con i suoi fratelli ha condiviso tutto, prima Nuovo Cinema Paradiso e poi purtroppo, con il maggiore, anche la malattia. A Oggi è un altro giorno racconta che il padre capendo la situazione con due bambini piccoli e una malattia come la retinite pigmentosa rifiutò di andare a Roma ed ebbe il fiuto di investire aprendo due supermercati.

Totò Cadcio confessa di avere vissuto lontano da tutti perché aveva paura del giudizio e del pregiudizio, perché la sua malattia lo faceva vergognare. Non voleva integrarsi ma poi quando il dolore si è trasformato in forza e coraggio tutto è cambiato e la sua malattia è diventata la sua forza. “I miei influencer sono Zanardi e Bocelli” e dovrebbero essere gli influencer di tutti.

Prima chiedeva aiuto a Dio, poi ha fatto un percorso di consapevolezza e oggi ringrazia la sua forza di volontà. Adesso Totò Cascio vuole vivere davvero.