Ascolti tv, Il cantante mascherato 3 vs Fosca Innocenti: i dati auditel del 18 febbraio

Nuova sfida al venerdì sera per la gara agli ascolti tv del prime time, per la seconda settimana consecutiva si sfidano due prodotti molto diversi tra loro. In onda ieri, 18 febbraio 2022, su Rai 1 la seconda puntata de Il cantante mascherato, un programma sempre più nonsense con tante pecche e cose che non funzionano; su Canale 5 la seconda puntata di Fosca Innocenti che all’esordio, a dispetto delle critiche ( anche le nostre) ha incassato ascolti che per una fiction su Mediaset, non si vedevano da secoli. 4 milioni di spettatori per l’esordio di Vanessa Incontrada amatissima dal suo pubblico che la seguirebbe in qualsiasi ruolo e in ogni fiction di cui è protagonista. Dopo il primo scontro che ha visto Fosca Innocenti battere senza nessuna difficoltà Rai 1, ci si aspetta di capire come andranno gli ascolti di questa settimana: un tracollo per Rai 1, con un programma che ha perso lo smalto della prima stagione e che sta diventando una sorta di macchietta per la rete oppure Milly Carlucci reggerà? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto del 18 febbraio 2022 che saranno disponibili questa mattina dopo le 10.

Gli ascolti del venerdì sera: ecco i dati auditel del 18 febbraio 2022

Su Rai 1 Il cantante mascherato 3 continua la sua corsa allo svelamento dei vip sotto le maschere. Peccato che i telespettatori, non solo abbiano capito sin dalla prima puntata chi c’era sotto le maschere ma non trovi davvero nulla di interessante in questa terza stagione, perchè i protagonisti del programma, sono sempre i soluti volti che si aggirano in quel di Rai 1. Non solo, erano persino i protagonisti dei primi duetti andati in onda, parecchio imbarazzante. Tra l’altro il livello nettamente inferiore di questa edizione rispetto alle altre lo si capisce persino dai piccoli dettagli. Nelle prime due edizioni gli indizi erano studiati nei dettagli, quasi indecifrabili. Ieri sera come si è visto, di una banalità incredibile: pensiamo al contratto stracciato da Aquila che era poi Alba Parietti o alle tre cartoline di Medusa che è certamente Bianca Guaccero ( Milano, Capri, Roma che fantasia).

I dati di ascolto della seconda puntata: 3.347.000 spettatori con il 18.9% share

Per il programma di Milly Carlucci un calo rispetto al primo appuntamento ma in share ( con chiusura un’ora dopo rispetto a Canale 5, si vince).

Dopo il trionfo della prima puntata in onda la passata settimana ci si aspettano grandi cose da Fosca Innocenti, replicherà anche con il secondo appuntamento o ci sarà il classico calo fisiologico?

I dati di ascolto della seconda puntata: 3.523.000 spettatori con il 16.5% share

Come era prevedibile è arrivato il classico calo della seconda puntata e non solo. Vi avevamo detto che questa fiction non è un prodotto da 10 e lode e probabilmente anche una fetta di pubblico che si era sintonizzato su Canale 5 sperando nella buona stessa della Incontrada, ha cambiato idea.

Le altre reti

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.284.000 spettatori (7.4%). Da segnalare il programma di Nuzzi, terzo programma più visto della serata.

Su Rai2 N.C.I.S. è visto da 1.185.000 spettatori (4.8%) e N.C.I.S. Hawai’i da 924.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Transporter: Extreme ha raccolto 1.330.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rai3 Frieden – Il Prezzo della Pace interessa 592.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Propaganda Live registra 770.000 spettatori pari al 4.7%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 332.000 spettatori (1.6%). Sul Nove il ritorno di Fratelli di Crozza è seguito da 1.097.000 spettatori (4.8%).