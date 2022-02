Che tempo che fa 20 febbraio 2022: tutti gli ospiti di oggi

Siete pronti per una nuova serata in compagnia di Fabio Fazio e di tutta la squadra di Che tempo che fa? Nuovo appuntamento stasera su Rai 3 con il programma tra i più seguiti della rete. Un vero cavallo di razza per Rai 3, un programma che, ascolti a parte, sta regalando grandissime soddisfazioni alla rete, grazie alle strepitose interviste che Fabio Fazio riesce a mettere a segno! E ancora oggi una puntata ricchissima di ospiti. Come sempre, anche questa sera, ci aspettano Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Mago Forest, Ale e Franz. Ma vediamo nel dettaglio la lunga lista di ospiti che ci terranno compagnia il 20 febbraio 2022.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti del 20 febbraio 2022

Alle 20.00 “Che Tempo Che Fa -Anteprima”, poi ospiti della puntata in onda alle 20.30 su Rai 3: Amadeus, reduce dal grande successo del 72° Festival di Sanremo e ora alla conduzione del nuovo game show “Affari tuoi – Formato famiglia”, in onda il sabato sera su Rai1; Amadeus aveva in qualche modo promesso di passare appena possibile dallo studio di Rai 3, ancora prima che il Festival finisse. Ed è arrivato il momento di celebrare anche nel programma di Fazio, il suo clamoroso successo con un Sanremo che resterà nella storia.

Tra gli altri ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa ci sarà anche Dargen D’Amico, ai primi posti delle classifiche radio e FIMI/GfK con “Dove si balla”, brano presentato al Festival; Corrado Guzzanti e Virginia Raffaele che saranno protagonisti della seconda stagione di Lol-Chi ride è fuori, al debutto il 24 febbraio su Amazon Prime Video.

E ancora: Emma Bonino e Marco Cappato; Guido Rasi, consulente del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo e direttore scientifico di Consulcesi; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni; Carlo Cottarelli; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; il corrispondente RAI da Mosca Marc Innaro; Annalisa Cuzzocrea; Piero Sansonetti e Paolo Liguori, fondatori della nuova web tv Riformista TV.



A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest. Ospiti: Iva Zanicchi, con il brano sanremese “Voglio amarti”, tratto dal nuovo album “Gargana”; Dario Argento, dal 24 febbraio in sala con il thriller da lui diretto “Occhiali neri” e presentato in anteprima alla Berlinale; Cristiano Malgioglio, Lello Arena e Maurizio Ferrini. Torna anche al Tavolo Dargen D’Amico.