Rkomi a Verissimo parla del padre mai conosciuto: “Non ne sento il bisogno”

Rkomi l’abbiamo conosciuto tutti guardando il festival di Sanremo 2022, ha conquistato molti ma i giovanissimi lo conoscevano già da tempo. A Verissimo la sua intervista che arriva dopo tanta fortuna meritata, talento e affetto da parte del pubblico. Felice perché con la sua musica riesce a raggiungere più fasce d’età, umile come pochi artisti ma parlando di Rkomi si tocca subito il suo passato. Silvia Toffanin gli chiede se ha voglia di parlarne, un passato per niente semplice. Nato e cresciuto a Calvairate, case popolari, un padre mai conosciuto. La sua infanzia la ricorda come un se stesso sempre in corsa e non cambierebbe nulla, così come non vuole dimenticare nulla. La madre gli ha fatto anche da padre ed è così orgoglioso di lei. “In realtà io mi sono sempre sentito fortunato perché a differenza di altri esempi dove la presenza maschile c’era e poi veniva a mancare io non sono mai stato abituato a vederla”. Da piccolo capitava di pensarci, di sentirla quella mancanza ma poi faceva finta di nulla, c’era sua madre, poi è arrivata la musica e tanto altro.

Rkomi a Verissimo, la sua infanzia, il successo

L’infanzia di Mirko è stata la prima tappa dominante di mancanze ma che oggi si sono trasformate in una ricchezza. Quello che non vorrebbe mai è dimenticare determinate cose. A 17 anni Rkomi ha lasciato l’istituto alberghiero e mentre si appassionava sempre di più alla musica lavorava, i lavori più umili per andare avanti.

Poi la sua evoluzione, influenze letterarie, filosofiche e cinematografiche, non si è inventato dal nulla, quello che scrive e canta ha qualcosa in più che ad altri spesso manca. Arriva poi l’album più venduto dell’anno; nella scrittura Mirko e Rkomi si incontrano e il suo linguaggio poetico l’ha portato in alto. Arrossisce quando riceve i complimenti, quando artisti come Elisa e Jovanotti lo sostengono e lo ammirano. Lui resta con i piedi saldi a terra, non vuole dimenticare nulla.