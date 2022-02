Gli ascolti della domenica: bene L’amica Geniale 3 ( non più serie evento), ottimo CTCF

Gli ascolti della domenica sera vedono il dominio della Rai : su Rai 1 fa sempre molto bene la terza stagione de L’amica Geniale anche se siamo ben lontani dagli ascolti, che nella prima e nella seconda stagione, l’avevano resa un serie evento. Ottimo su Rai 3 Che tempo che fa con una puntata esilarante, soprattutto nella seconda parte dove abbiamo visto gente mangiare delle sottilette, ascoltato battute irreverenti e fatto grosse risate. Uno show nello show quello del Tavolo di Che tempo che fa per una puntata davvero scoppiettante.

Niente da fare per Canale 5 che spreme e rispreme Checco Zalone ma siamo alla milionesima replica e seppur gli appassionati non deludono e sono sempre incollati lì, non ci si può aspettare un ascolto record.

Facendo un passettino indietro e parlando de L’amica geniale possiamo senz’altro dire che i problemi grandi sono due: il primo aver mandato in onda la serie due anni dopo, senza uno straccio di recap, magari un riassuntone, senza che se ne parlasse praticamente da nessuna parte, nel modo giusto. Le due attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace sono state sul palco di Sanremo, ma praticamente la promozione è stata sbagliatissima. Un po’ come la collocazione alla domenica sera. Un peccato perchè L’amica geniale per cura, storia, narrazione e interpretazione, resta senza nessun dubbio, una delle migliori serie della Rai nell’ultimo decennio.

Vediamo adesso i numeri.

Gli ascolti della domenica sera: vince L’amica geniale ma non è da record

L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta per la terza e penultima puntata fa 4.645.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Canale5 Che bella giornata ha raccolto davanti al video 2.363.000 spettatori con uno share del 10.5%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle 20:41 alle 22:21 ha incollato 2.690.000 spettatori (11.1%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle 22:23 alle 23:53 1.944.000 spettatori (10.8%).

Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.137.000 spettatori (4.7%) e C.S.I. Vegas 969.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Gemini Man è scelto da 1.318.000 spettatori (6.2%).Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 669.000 spettatori (4%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 867.000 spettatori pari al 3.7% nella prima parte e 584.000 spettatori pari al 5.1% nella seconda parte. Su Tv8 Chloe – Tra seduzione e inganno segna 227.000 spettatori (1%). Sul Nove la replica di Sento la Terra Girare è seguita da 350.000 spettatori (1.7%).