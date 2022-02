Maria de Filippi si sgola cercando di dare una lezione ai maschi di Uomini e Donne

Momento seduta di terapia di coppia oggi a Uomini e Donne con Maria de Filippi che cerca di spiegare, come spesso fa, ai protagonisti del suo programma, quello che probabilmente da soli non avrebbero compreso. E’ successo anche oggi quando si è sgolata per far capire a Giovanni che forse non ha recepito i messaggi che Daniela gli ha mandato. Tutto è nato a dire il vero, da uno sfogo di Armando ( sul quale si potrebbe aprire una parentesi ma evitiamo perchè ormai abbiamo perso le parole sul cavaliere napoletano e si identifica da solo con le uscite che regala nello studio di Canale 5) e Maria ha poi colto la palla al balzo per spiegare che forse i maschi non riescono a capire bene quelle che sono le parole delle donne che hanno di fronte. In particola Maria, di fronte alle parole di Giovanni, che accusa Daniela di aver detto cose gravi sul suo conto parlando di “mani messe addosso”, ha cercato di spiegare che il messaggio della dama era un altro. “Lei ti ha voluto dire che avrebbe preferito andare insieme al mare, fare una passeggiata e non stare in una macchina al buio in un vicolo. Lei aveva paura che tu fossi interessato solo all’aspetto fisico, a quel genere di incontro e con quelle parole ti voleva solo dire che per lei invece c’era altro e che voleva ancora uscire con te e costruire una storia” ha detto la conduttrice.

Ma Giovanni non la pensa come Maria e crede che in qualche modo Daniela volesse screditarlo.

Maria de Filippi si sgola ma Giovanni non è d’accordo con lei

Arrivando a usare toni importanti, Maria ha continuato a fare dei paragoni per spiegare a Giovanni che Daniela, che ancora oggi piange per lui, ci teneva alla storia e che dovrebbe rivedere la puntata con qualcuno che gli spieghi quello che realmente la donna voleva dire. “Ma è mai possibile che voi maschietti appena vi sentite toccati nell’orgoglio reagiate in questo modo” ha detto Maria facendo notare che quando si parla di attrazione o di qualcosa di fisico si cada in questo stereotipo…Le parole di Maria non sono comunque servite a far cambiare idea a Giovanni che è rimasto fermo sulle sue posizioni.