Tina Cipollari fa piangere Pinuccia ma ha ragione ad attaccare la dama

Nella puntata di Uomini e Donne oggi, abbiamo assistito a un siparietto particolare che ha visto protagoniste Tina Cipollari e Pinuccia. La dama di Vigevano è stata fin troppo coccolata da tutta la redazione e anche dalla conduttrice, visto che ha spesso usato dei modi bruschi contro Alessandro ( l’uomo di cui dice di essere innamorata). Non vogliamo riaprire tutta la vicenda legata al green pass, basterebbe solo pensare che a oggi, la signora viene scarrozzata in giro per l’Italia in macchina per capire il grande lavoro che la produzione del programma di Canale 5 fa. Ma torniamo a quello che lei in questi mesi ha detto e raccontato su Alessandro. Le sono concessi modi, frasi, accuse. Su di lei invece non si può dire nulla, che subito è polemica.

Ora, probabilmente i modi di Tina sono quello che sono, forse avrà anche esagerato ma ha detto tutto quello che molti spettatori del programma di Canale 5 hanno pensato. Non è che siccome ha 80 anni ed è donna, allora a lei le è concesso di trattare Alessandro come una pezza, mentre lei non può essere “toccata” visto che tra l’altro, c’è tanto da contestare. La verità è che probabilmente la signora è ancora molto scossa da quello che ha causato con le sue mani, la storia del treno e del green pass che lo ribadiamo, non sarebbe dovuta andare in onda. Ma del resto, se non avessero mostrato quella situazione disastrosa, oggi come si spiegherebbe tutto questo?

Le lacrime di Pinuccia dopo le parole di Tina

La Cipollari ha cercato di far notare a Pinuccia che anche lei spesso non è molto tenera con Alessandro e che dovrebbe cambiare anche il suo modo di esprimersi visto che in fondo il cavaliere le ha sempre dato solo dei consigli, senza mancarle di rispetto. Dello stesso avviso di Tina sono i telespettatori che commentano anche sui social: “Alessandro è di una dolcezza ed educazione infinita…mi ha fatto veramente tenerezza!Lei credo che abbia bisogno di un signore più nelle sue corde…le attenzioni garbate di Alessandro non le sa capire…“. Un’altra spettatrice sulla pagina FB del programma ha commentato: “Cosa piange ora sta qua che Tina ha solo riportato quello che lei ha detto la volta scorsa…ora fa l offesa ma per piacere!!!Quelle cattiverie gratuite le ha sputate lei verso Alessandro! Alessandro fin troppo signore che le va vicino e lei cosa fa?!?!Lo accusa di aver fatto brutta figura per colpa sua!Ma siamo matti??? Essere anziani non vuol dire che si ha il diritto di poter fare una merda gli altri e pretendere che nessuno poi faccia lo stesso con te, il rispetto non ha età!“.

E ancora: “Questa signora quando si accorge della figura meschina che ha fatto e non sa come uscire dagli impicci si mette a piangere facendo finta di essere una povera vittima offesa ed indifesa….mi dispiace perché è anziana ma non mi piace!!!!“. E’ difficile anche solo trovare un commento che potrebbe essere positivo in questa giornata per Pinuccia. Il pubblico è tutto dalla parte di Tina o dalla parte di Alessandro.

In puntata invece è dovuta intervenire Maria a placare Pinuccia che continua a piangere dicendo di stare male: è bastato distrarla per farle dimenticare tutto, per fortuna.