Ascolti tv, boom per la Champions su Canale 5 che vince ma Lea non delude

Una serata all’insegna del grande calcio per Canale5 che grazie alla Champions League torna a fare numeri che solo C’è posta per te regala alla prima serata di Mediaset. Il 22 febbraio 2022 nella gara agli ascolti del prime time, a vincere è proprio il match trasmesso in diretta su Canale 4. Tiene botta Lea-un nuovo giorno, la fiction di Rai 1 con Anna Valle che cala leggermente ma che incassa comunque un ascolto pazzesco. E’ una battaglia all’ultimo punto di share e Canale 5 vince di pochissimo.

La fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti si dimostra essere un altro grande successo per Rai 1 che, dopo aver convinto con L’amica geniale domenica sera, con Màkari al lunedì, tiene botta anche al martedì sera, nonostante la partita imbattibile che ha visto la Juventus scendere in campo. Una partita tra l’altro iniziata con il botto con un vero e proprio record: Dusan Vlahovic il neo acquisto della Juventus ha segnato il suo primo gol con la maglia bianconera in Champions dopo 32 secondi. Peccato poi per il pareggio finale, lo stesso attaccante, nel post gara, ha commentato quanto accaduto dicendo che avrebbe preferito i 3 punti al record con il gol iniziale!

Me vediamo i dati di ascolto della serata.

Gli ascolti del 22 febbraio 2022: ecco i dati auditel di ieri

Lea – Un Nuovo Giorno ha conquistato 4.655.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 l’ottavo di finale di Champions League Villarreal-Juventus ha incollato davanti al video 5.336.000 spettatori con uno share del 21.2%. E’ canale 5 a vincere sia per share che per numero di spettatori.

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 1.764.000 spettatori (8.9%). Su Italia1 La fabbrica di cioccolato ha raccolto 1.182.000 spettatori (5%). Su Rai3 #Cartabianca è visto da 772.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 835.000 spettatori (4.7%). Su La7 DiMartedì registra 1.070.000 spettatori pari al 5.1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent segna 701.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Attacco al potere è seguito da 325.000 spettatori pari all’1.4%.