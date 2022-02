Gianni provoca Ida Platano: “Ma non è che ti piace Armando?”

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 23 febbraio 2022, Ida Platano e Alessandro hanno continuato a raccontare come procede la conoscenza tra loro. I due si vedono a Roma, in occasione della registrazione delle puntate e si sentono spesso. Non si sono però mai visti nelle loro “realtà”. Ida non ha avuto occasione di andare a Salerno. Quando ha chiesto di poter raggiungere Alessandro, lui ha suggerito di vedersi a Milano ma poi questo incontro non si è fatto. Il cavaliere invece non ha trovato modo di andare da Ida a Brescia e questa cosa inizia a pesare alla Platano che comunque va avanti nella conoscenza.

Il racconto non torna a Gianni Sperti e neppure a Tina Cipollari. I due fanno notare che Alessandro è arrivato nello studio di Uomini e Donne proprio per corteggiare Ida e sapeva benissimo che lei abitava a Brescia. Tra l’altro Ida ha raccontato che l’uomo non prenderebbe mai in considerazione la possibilità di trasferirsi ma solo l’eventualità di avere una relazione a distanza. Inoltre pare che questo, sia per lui un periodo meno intenso dal punto di vista lavorativo, e nonostante questo non trova il modo per vedere Ida. Cosa succederà quando non ci sarà molto tempo?

Insomma i due non sono sembrati molto coinvolti tanto che Ida ha anche fatto scendere un ragazzo che era arrivato per incontrarla, salvo poi rinunciare alla conoscenza per via della sua età. Tutte cose che hanno portato Gianni Sperti, che di solito è molto comprensivo nei confronti di Ida, a chiedersi se davvero ci sia entusiasmo in questa conoscenza. Alessandro, a detta di Gianni e Tina, non ha davvero il minimo interesse e presto metterà fine a questa conoscenza e Ida?

La provocazione di Gianni Sperti per Ida Platano

Visto come sta andando il percorso di Ida, Gianni lancia una provocazione: “Ma non è che ti piace ancora Armando? Te lo chiedo per un motivo: tu lo difendi sempre, lo capisci sempre. E lui parla sempre bene di te e ti difende. Ma non è che vi piacete?“. Mentre Armando ascoltava Gianni con gli occhi quasi lucidi, ma senza intervenire, Ida ha risposto lapidaria: “No, lo direi, non avrei nessun problema. Gli voglio solo un gran bene.”