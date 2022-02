Michelle e Ambra, il discorso sugli sbagli: “Nessuno può spegnere le nostre paillettes”

Tra i momenti davvero molto forti nella seconda puntata di Michelle Impossible c’è stato quello in cui Ambra Angiolini e Michelle Hunziker, indossando un kimono rosso, hanno ricordato i loro errori, con un discorso sugli sbagli. Ma anche gli errori che hanno fatto in conseguenza a tanti altri gesti fatti da terze persone che hanno in qualche modo condizionato la loro vita. Michelle, i suoi 5 anni in una setta, le difficoltà anche ad accettarsi. Ambra, i suoi disturbi alimentari, una carriera iniziata forse troppo presto, con una fragilità che si portava già sulle spalle e nell’amica. Si sono aperte insieme sul palco di Michelle Impossible mostrando anche un pezzetto del loro privato.

Michelle e Ambra: il discorso sugli sbagli

“Quando iniziai a lavorare un agente del mondo dello spettacolo mi rifiutò dicendo che avevo il polpaccio grosso. Oggi ho capito che non avevo sbagliato lavoro, ma avevo sbagliato persona“, racconta Michelle. Poi arriva il turno di Ambra che commenta: “Ho fatto l’amore per la prima volta con l’uomo sbagliato. Mi diceva che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Ho iniziato a vomitare, così sono diventata bulimica. Oggi vomito le persone sbagliate fuori dalla mia vita”. È un botta e risposta, le due donne si passano la palla. “Ho subito violenze fisiche, verbali e psicologiche, ho sbagliato ad accettarlo. Oggi aiuto gli altri a non commettere lo stesso errore”, dice Michelle che in questi anni si è schierata in prima linea per aiutare tante donne che hanno denunciato i loro carnefici. E poi ancora tocca sempre alla Hunziker: “Io ho due ex mariti…”. L’attrice e speaker radiofonica che proprio pochi mesi fa si è separata da Massimiliano Allegri incalza ironica: “ Io ho visto te e non mi sono sposata infatti”. Per chiudere poi con questo messaggio: “E allora ti va se ci sbagliamo un po’ se ci sbagliamiamo un po’…Tu sei una paillettes e nessuno può spegnere le nostre paillettes, brilliamo di luce propria“.