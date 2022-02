Per Michelle Impossible niente effetto wow alla seconda? Gli ascolti del 23 febbraio 2022

Grande attesa anche questa mattina per i dati di ascolto relativi al 23 febbraio 2022. Una seconda puntata di Michelle Impossible per Mediaset, un film per Rai 1 in un mercoledì sera in cui Michelle, con il suo programma, già la settimana scorsa avrebbe potuto fare ancora meglio della media portata a casa. Ma se la prima puntata aveva in qualche modo anche “puntato” sull’arrivo di Eros Ramazzotti, con l’effetto gossip che inevitabilmente ha aiutato la conduttrice, in questo secondo appuntamento, si è perso un po’ quel senso di attesa e sorpresa che forse ha dato anche una marcia in più alla prima puntata.

Sicuramente tanto spettacolo, tanti gli ospiti nella seconda puntata di Michelle Hunziker. La musica, le emozioni, come il momento molto toccante in cui per la prima volta, la mamma di Michelle ha parlato di fronte a lei del doloroso periodo in cui la conduttrice era stata manipolata da una setta. Ma non possiamo dire che questa seconda puntata, sia stata scoppiettante come la prima: a dare un valore più che aggiunto al primo appuntamento di Michelle Impossible c’era stato Eros, c’era stata Maria de Filippi, c’era stato Gerry Scotti. La seconda puntata ci è apparsa un po’ sottotono e questo potrebbe aver causato anche un piccolo calo, ma lo scopriremo solo con i dati di ascolto relativi alla serata di ieri che come sempre, saranno disponibili dopo le 10 di questa mattina.

Da non sottovalutare il film di Rai 1, Gli anni più belli, che potrebbe aver comunque fatto un ottimo ascolto e Chi l’ha visto, cavallo di razza di Rai 3.

Gli ascolti del 23 febbraio 2022: ecco i dati auditel della serata di ieri

Michelle Hunziker chiude il suo show con la seconda puntata di Michelle Impossible: i dati di ascolto di ieri, 2.875.000 per la seconda puntata con il 17 % di share. Si cala ma grazie allo share si vince la serata.

Ascolti tv, i dati de Gli anni più belli: 2.947.000 spettatori con il 14.8% share

Chi l’ha visto registra una media di 1.996.000 spettatori con il 10.0% share

Le altre reti

Su Rai2 The Good Doctor registra una media di 1.257.000 spettatori pari al 5.2% di share. A seguire The Resident ha ottenuto 1.048.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia 1 Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha intrattenuto 1.209.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 601.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 698.000 spettatori con uno share del 4.5%.