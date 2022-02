Salta Doc-Nelle tue mani 2: su Rai 1 Speciale Tg1

Cambia anche la programmazione della prima serata su Rai 1. Quello che sta succedendo a pochi passi dall’Italia lascia tutti senza parole. Di guerre nel mondo, ce ne sono tante e i focolai attivi sono migliaia. Ma l’Ucraina e la Russia sono a pochi passi da noi e le immagini che stanno arrivando in queste ore ci raccontano di un conflitto che mai avremmo voluto vedere. Cambiano quindi i palinsesti in questa giornata così drammatica. La Rai già stamattina ha optato per uno speciale del TG1 al posto di Storie Italiane per informare in diretta il pubblico, dopo il discorso di Putin delle 4 di stamattina. E cambia la programmazione anche per la prima serata.

Oggi, 24 febbraio 2022, era prevista una nuova puntata di Doc-Nelle tue mani che non andrà in onda. La seconda stagione si allunga così a causa di questi cambi di palinsesto, si potrebbe ipotizzare di recuperare magari mercoledì prossimo. Difficile che ci possano essere altri cambiamenti a meno che non si faccia slittare l’esordio di Vostro Onore di una settimana e si sposti Doc-Nelle tue mani al lunedì sera per avere due puntate nella stessa settimana ed evitare di dilatare la narrazione ( ricordiamo che la fiction aveva già avuto un lungo stop a causa del Festival).

Cambia la programmazione di Rai 1 il 24 febbraio 2022: Niente Doc-Nelle tue mani 2

Al posto di Doc-Nelle tue mani 2 andrà in onda uno speciale del Tg1 con Monica Maggioni e tutti i giornalisti chiamati a commentare in diretta i fatti. Nessun cambio di programmazione invece per Canale 5. Mediaset affida l’informazione a Rete 4 per cui su Canale 5 andrà in onda regolarmente il Grande Fratello VIP 6 e questo potrebbe aiutare tantissimo, in termini di ascolti il reality di Signorini.

Per quanto sia giusto informare e andare in onda con uno speciale, possiamo comunque immaginare che gli ascolti di una lunga edizione del TG1 non siano quelli incassati da una serie come Doc.