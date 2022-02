Gli ascolti del giovedì: senza Doc 2 il GF VIP 6 fa il botto? I dati auditel

E’ stata una serata molto particolare quella di ieri. C’era chi aveva voglia di informarsi e continuare ad ascoltare le notizie che arrivavano dalla Russia e dall’Ucraina e ha potuto farlo con i tanti programmi di approfondimento in onda. E c’è stato chi invece, ha voluto distrarsi per qualche ora, prima di tornare a leggere di quello che sta accadendo a pochi passi da noi. In questo senso la Rai ha deciso di dare spazio sulla rete ammiraglia a uno speciale del TG1 lasciando l’intrattenimento da parte. Nella serata del 24 febbraio 2022 è saltata quindi la puntata di Doc-Nelle tue mani 2 prevista per il giovedì sera mentre Mediaset ha optato per la messa in onda del Grande fratello VIP 6, eleggendo anche in questo caso, Rete 4 rete per informarsi con uno speciale affidato a Nicola Porro. Il pubblico quindi ha potuto scegliere ed è evidente che, senza la fiction più vista di Rai 1, il reality di Canale 5 potrebbe aver registrato un ascolto da record nella serata di ieri, 24 febbraio 2022. Questo dipenderà molto dai gusti del pubblico, anche considerato che la puntata di ieri è stata una delle peggiori andate in onda. E non solo per i contenuti ma per tutta la costruzione di uno show che in questa sesta edizione, senza il Bellifull, a causa delle scelte del conduttore e degli autori, non ha avuto praticamente nulla da dire.

Se pensiamo che anche ieri, abbiamo assistito alla santificazione di una concorrente come Katia Ricciarelli che meritava di essere squalificata almeno in 4-5 occasioni e che invece veniva accolta con la standing ovation ( richiesta e non di certo spontanea) del pubblico in studio dopo la ramanzina di Signorini ai concorrenti che non l’avevano salutata…La cantante ha potuto persino richiedere un freeze per scegliere chi salutare, e andare via senza rivolgere la parola ai nemici. I concorrenti invece, dopo esser stati trattati come pezze, secondo il conduttore, avrebbero dovuto seguirla per fare ciao ciao e con le mani e con le mani ciao ciao…Eresia.

Ma torniamo adesso ai numeri dando uno sguardo ai dati di ascolto della serata di ieri.

Ascolti 24 febbraio 2022: ecco i dati auditel di ieri

Su Rai 1 l’edizione speciale del TG1 in onda dalle 21,30 alle 23,30 circa è stata seguita da 3.012.000 spettatori pari al 13.7%. Praticamente il TG1 viene visto dallo stesso numero di spettatori, e finisce due ore prima. Un ottimo risultato per tutta la squadra del TG1 che viene apprezzata moltissimo dal pubblico.

La puntata del giovedì del GF VIP 6 è stata vista da 3.095.000 spettatori con il 20.1% share

Nessun particolare botto per il programma di Canale 5 che si accontenta del suo solito 20% di share. Fa praticamente meno della passata settimana per numero di spettatori, quando aveva contro Doc.

Le altre reti

Su Rai2 Miami Beach 1.018.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della Morte – parte I ha intrattenuto 1.184.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Mia Martini, fammi sentire bella ha raccolto davanti al video 1.131.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.083.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.011.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Napoli-Barcellona segna 1.446.000 spettatori con il 6%. Sul Nove A Testa Alta ha raccolto 422.000 spettatori con l’1.8%.