Lol 2-Chi ride è fuori: ridere può far bene anche in questo momento

Qualcuno dice che non c’è niente da ridere in queste ore, ed è vero. Ci sarebbe da fermare e riflettere, informarsi. Ma anche se lo dimentichiamo spesso, nel mondo, si combattono ogni giorno decine e decine di guerre, ci sono migliaia di focolai attivi. Eppure continuiamo la nostra routine spesso, senza rendercene conto. Ci ridestiamo certo, quando il conflitto è a pochi chilometri da noi, quando la guerra ci tocca da vicino. E in fondo, è anche normale che sia così. Ma se abbiamo provato a sorridere anche durante una pandemia che ci ha portato via lo stesso numero dei persone morte in una guerra, dovremmo provare a farlo, se ne abbiamo voglia, anche oggi, anche in queste ore drammatiche. Le preghiere, le riflessioni, le speranze, le angosce ci saranno sempre, anche se per 30 minuti ci sintonizziamo su Prime Video per vedere la seconda stagione di Lol-Chi ride è fuori. Per qualcuno sarà una scelta fuori luogo, per altri terapeutica.

Tutti i protagonisti di questa seconda stagione di Lol-Chi ride è fuori, hanno evitato ieri di pubblicizzare il programma sui social. Una scelta sacrosanta che ho trovato delicatissima. Se infatti intorno alla mezzanotte del 23 febbraio, Fedez era stato uno dei primi a lanciare la seconda stagione di Lol, successivamente, dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, intorno alle 5 del 24 febbraio, ha smesso, come tutti gli altri, di parlare del programma. Una decisione delicata, come detto in precedenza, che dimostra anche la grande sensibilità di tutti i concorrenti che hanno partecipato a questa seconda stagione del programma di Amazon Prime Video.

Fatalità ha voluto che un programma sulla risata, debuttasse in piattaforma in un giorno così drammatico. Ma anche questo fa parte di un flusso che non può essere fermato. Spetta poi a chi da casa vuole rilassarsi o meno, decidere se ridere, in queste ore, può anche fare bene. Una risata può essere balsamo dell’anima e non significa non avere un cuore. Significa evadere per 30 o 60 minuti, alla ricerca di una oasi diversa, per una boccata d’aria.

E ora, dopo questa premessa d’obbligo, torniamo a noi. Lol 2 fa ridere? Si fa ridere eccome se fa ridere. Prima di parlare del cast di questa seconda stagione, menzione particolare per Lillo, guest star di Lol 2 che già nel primo episodio ha regalato emozioni e risate a “carriolate”. Qui un piccolo momento che vi farà ridere come non fate probabilmente da tempo e un Maccio Capatonda, carico a pellettoni.

Lol 2-Chi ride è fuori: si ride di gusto anche nella seconda stagione

Non vogliamo svelarvi molto, in caso non abbiate ancora visto i primi 4 episodi di Lol2 che da ieri sono disponibili su Prime Video. Possiamo dirvi che amerete Virginia Raffaele e che su questo c’erano davvero pochissimi dubbi. Il Mago Forest è il Lillo di questa seconda stagione di Lol, imprescindibile. Nei primi episodi ovviamente spicca anche l’ironia colta e non solo di Corrado Guzzanti. Maccio Capatonda: lo amerete e non solo per le battute, ma per come prova a resistere a ridere di fronte a quelle degli altri. Il segreto di Lol è un po’ anche questo: fa ridere perchè ami vedere tutto quello che gli altri fanno per non ridere. I Pozzolis mi hanno convinto a metà: strepitosa Alice Mangione, soprattutto in uno sketch in particolare. Gianmarco Pozzoli poteva fare di più, padel a parte. Super Maria di Biase, non per tutti ma capace di far ridere di gusto, di molto gusto.

Faccio fatica onestamente a giudicare Diana del Bufalo, su cui ovviamente, dopo quanto successo, sono più che prevenuta. Ma nei primi episodi non mi ha particolarmente entusiasmato, come non mi ha entusiasmato neppure Tess Masazza che non conoscevo prima di Lol e non ho nessuna curiosità di conoscere dopo. Per Max Angioni aspetto ancora di vedere altro prima di dare un giudizio completo e definitivo.