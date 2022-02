Morgan a Belve: “Sento Michele Bravi di nascosto, a Mengoni non permettono di parlarmi”

Tra gli ospiti della puntata di Belve in onda questa sera su Rai 2 ci sarà anche Morgan. Una lunga intervista insieme a Francesca Fagnani che ovviamente chiederà molte cose al cantante. In queste ore sui social è spuntato un primo estratto di questa intervista che siamo sicuri, farà molto discutere nelle prossime ore. La conduttrice di Belve, parlando dei successi che Morgan ha avuto come giudice di X-Factor, ricorda che è stato il coach e quindi un po’ anche il mentore di Marco Mengoni e chiede al cantante come siano i rapporti con il suo “omonimo”. Morgan senza pensarci troppo spiega che non ci sono rapporti e che la cosa probabilmente non dipende da Mengoni ma dalle persone che gli stanno intorno.

Morgan a Belve: il suo rapporto con Marco Mengoni

La Fagnani sottolinea che Morgan ha scoperto Marco Mengoni e gli ha quindi chiesto se negli anni, gli ha dimostrato la gratitudine che in questi casi, si ha nei confronti di chi in un talent ha puntato tanto su un allievo. “No” ha risposto Morgan senza pensarci troppo. “Perchè non lo fa, perchè è attorniato dai discografici che dicono non devi assolutamente avere contatti con Morgan. E’ completamente accerchiato e anche lui alla fine crederà che io sia il male” ha detto il cantante nella sua intervista per Belve in onda oggi su Rai 2.

La rivelazione su Michele Bravi

“Hanno paura che io entri in contatto con loro ( si riferisce ai cantanti che ha avuto sotto la sua ala protettiva nei talent). Pensa che sto sentendo segretamente Michele Bravi al telefono …Se mi scoprono? Rischiano che magari canti qualche canzone decente…” ha detto Morgan rispondendo alle domande di Francesca Fagnani.

L’appuntamento con l’intervista integrale di Morgan per Belve è per questa sera alle 23,00 su Rai 2.