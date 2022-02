Robert Pattinson: “Nessun ruolo è paragonabile a Batman”

Se Robert Pattinson arriva a Verissimo le prime domande sono tutte per l’attesissimo The Batman in uscita il 3 marzo nelle sale. L’entusiasmo dell’attore è alle stelle e sabato 26 febbraio lo racconta a tutti e a Silvia Toffanin a cui va il merito del colpaccio. Batman per Robert Pattinson è l’eroe che da bambini si può solo sognare, magari indossando il suo costume, poi è diventato realtà ed è molto fiero del risultato finale. Un po’ di quel bambino è rimasto in lui perché confessa che quando si guardava allo specchio nel ruolo del suo supereroe preferito doveva darsi un pizzicotto, credeva di sognare, provava una sensazione così forte che sembrava irreale.

Per Robert Pattinson interpretare Batman è l’esperienza più incredibile della sua vita

Un entusiasmo che non può essere solo per la promozione del film: “Il mio entusiasmo è a mille! Sono cresciuto guardando Batman, quando ero piccolo indossavo il suo costume. Non avrei mai immaginato di poter realizzare questo film. Sono molto fiero del risultato finale”.

A Silvia Toffanin ha confidato: “Quando mi guardavo allo specchio provavo una sensazione potentissima, dovevo darmi un pizzicotto per capire che non stavo sognando – proseguendo – è stata l’esperienza più incredibile che abbia mai provato in vita mia, nessun ruolo è paragonabile a questo”.

E’ un’esperienza lavorativa che l’ha coinvolto così tanto da non rendersi conto del tutto di quello che accadeva intorno. Si riferisce alla pandemia, perché mentre molti colleghi sono stato costretti a fermarsi lui ha continuato il suo sogno, il suo lavoro.

Ma tolto il costume di Batman torna Robert Pattinson, timido: “Quando avevo vent’anni sapevo che quello era il lavoro che avrei fatto per il resto della mia vita. Ero timido e lo sono ancora, quando cammino per strada cerco di nascondermi perché mi imbarazzo a parlare con le persone”.