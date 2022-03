Come procede tra Ida Platano e Alessandro? Le ultime news da U&D

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 2 marzo 2022, Ida e Alessandro sono stati nuovamente protagonisti. I due hanno raccontato di alcuni giorno trascorso insieme a Brescia ( finalmente il cavaliere dopo la rivolta in studio ha trovato il tempo per andare dalla parrucchiera). Le cose sembrano andare bene ma ci sono diversi punti interrogativi. Ida non riesce a capire se può davvero lasciarsi andare mentre Alessandro non sa ancora dare un nome al sentimento che prova per la Platano. Gianni ha anche chiesto a entrambi se c’è stato un qualcosa di più intimo tra loro ma hanno risposto dicendo che ancora, non si sono lasciati andare in quel senso.

Uomini e Donne News: Alessandro e Ida stanno ancora insieme?

Nelle ultime ore è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e possiamo quindi raccontarvi come procede la conoscenza tra i due. Anche se si sono dati l’esclusiva, nessuno ha preteso da Ida e Alessandro che lasciassero lo studio ( del resto si sa che in quel programma, ogni persona ha un trattamento diverso dall’altro). In ogni caso, tra di loro, ci sono state delle incomprensioni, ancora una volta, come era successo anche in passato. Nelle ultime settimane infatti, tra Ida e Alessandro le cose non sono andate sempre benissimo tanto che in una passata registrazione avevano anche pensato di lasciarsi e mettere fine alla conoscenza.

Ovviamente, come spesso succede in questi casi, anche le parole di chi c’è in studio, influenzano le reazioni ed è per questo che poi Ida e Alessandro si erano avvicinati nuovamente. Nell’ultima registrazione, che vedremo a questo punto non prima della prossima settimana, Ida e Alessandro, dopo la discussione, hanno deciso di passare insieme il fine settimana per provare a capire meglio quello che provano l’uno per l’altro.

Il pubblico, in merito a questa storia, si divide. C’è chi commenta: “Pur di far passare ida per santa scaricano tutte le colpe di questa conoscenza su Alessandro . quel mono neurone di Gianni vuole sapere solo se scopano quante volte e dove. Daniela e Armando si intromettono dando consigli quando loro hanno solo fallito nelle loro conoscenze. Ida si sta preparando il terreno per mollare Ale cercando come al solito di uscirne pulita con l’aiuto degli opinionisti fasulli e la complicità della Defilippi come al solito vergognoso..“.

Ma sono molti i telespettatori che pensano che sia Alessandro a prendere in giro Ida. Dalla pagina Fb di Uomini e Donne arrivano diversi commenti: “La mia domanda è una sola …lui era ben a conoscenza che Ida fosse del nord e avesse un figlio ,per quale ragione si è presentato!?!?! La risposta è una :farsi vedere in tv e restare pure lui su di una seggiolina ....mi dispiace davvero per Ida ,una donna del suo spessore non ha bisogno di farsi prendere in giro da lui né da nessuno.”