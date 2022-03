Raffaella Carrà mando un vocale a Barbara Boncompagni: “Non ci ha preparato alla sua morte”

Barbara Boncompagni è cresciuta con Raffaella Carrà, era la compagna di suo padre, per lei era come una madre e anche di più, perché la sua sentiva che l’aveva abbandonata. A Oggi è un altro giorno la figlia di Gianni Boncompagni parla della morte della Carrà: “Non aveva preparato nessuno alla sua morte. La sua scomparsa è stata tosta, non ero preparata, è stato un pugno micidiale”. Raffaella Carrà ha agito con le persone a lei care un po’ come ha fatto con il suo amato pubblico: nessuno si aspettava andasse via. Barbara Boncompagni ricorda che poco prima della scomparsa ha ricevuto un suo vocale: “Ho messo insieme i pezzi” così ha capito. Ma confida: “Ancora una volta ha voluto gestire tutto lei con una riservatezza incredibile”.

Barbara Boncompagni a Oggi è un altro giorno

“Io che le volevo bene ho capito e rispettato la sua scelta ma è stato molto faticoso, però per amore si fa anche questo”. Tra le figlie di Gianni Boncompagni era Barbara la sua preferita, si erano scelte, anche perché era la più piccola. La madre le aveva lasciate con il papà seguendo altre strade, un’altra vita. Parlavano tanto tra loro Raffaella e Barbara, legate da un dolore così simile si comprendevano.

A lei raccontava anche quando aveva un problema con papà Gianni, la Carrà c’era sempre con i consigli giusti. A 13 anni Barbara Boncompagni ha smesso di vedere sua madre in quei fine settimana che non le piacevano più. Tornava a casa, apriva la porta e c’era Raffaella, c’era il meraviglioso mondo dello spettacolo che ancora oggi è la sua vita, il suo lavoro.

La morte di Raffaella Carrà ha sorpreso tutti, anche la sua famiglia. Per la Boncompagni c’è un messaggio di Antonella Clerici. Hanno collaborato insieme per The Voice Senior; è anche grazie a Barbara se il clima sereno e allegro di quel programma è arrivato fino al pubblico. Lavoreranno ancora insieme: “Per me è molto importante averti in squadra”. Raffaella e Gianni sono di certo orgogliosi di lei.