LOL 2 il vincitore sancito all’ultima risata: che fatica ridere in finale, chiesto l’aiutino

Da poche ore sono disponibili su Prime Video anche gli ultimi episodi di Lol 2-Chi ride è fuori. E se cercate un po’ di sana evasione in questi giorni complicati e difficili, vi consigliamo di gustarvi il programma con alcuni dei comici più divertenti del nostro paese che si sono messi in gioco per cercare di non ridere. I due finalisti in particolare, lo hanno fatto così bene che eleggere il vincitore di LOL 2 è stato parecchio difficile. Maccio Capatonda e Virginia Raffaele, che per oltre 6 ore hanno resistito senza mai mostrare cedimenti, sono i due super finalisti. Una coppia che ha regalato un ultimo episodio di LOL 2 assolutamente da non perdere. Maccio e Virginia sono stati così forti da riuscire a resistere anche nel faccia a faccia, un match senza esclusioni di colpi che però non ha portato alla “risata” dell’eliminazione.

LOL 2: chi ha vinto la seconda edizione del programma di Prime Video?

Virginia Raffaele e Maccio Capatonda hanno sicuramente meritato questa finalissima di LOL, essendo stati assoluti protagonisti del programma. Non solo. Ci aspettavamo di vedere insieme a loro anche il Mago Forest, che ha dato una marcia in più a LOL 2, e in qualche modo, in finale ci è arrivato. Vedendo infatti che Maccio e Virginia non avrebbero mai ceduto, Fedez ha deciso di schierare i rinforzi. Il primo a provare a mettere in crisi Maccio e la Raffaele è stato il Mago Forest con un numero pazzesco che però non ha piegato i due. E alla fine è stato Corrado Guzzanti, altro numero 1 di questa edizione, a dare il colpo di grazia a Virginia Raffaele che sin dal primo minuto, aveva temuto questa eliminazione arrivata dal suo più grande mito. Una risata liberatoria, pazzesca, esagerata, quella di Virginia di fronte a un Corrado irresistibile. Non una “perfomance” ma sempre un gioco di carte per la risata finale. Se la Raffaele ci aveva provato facendo “scopa”, Guzzanti l’ha messa ko, semplicemente regalandole una carta!

La vittoria quindi è andata a Maccio Capatonda che ha davvero dimostrato di essere imperturbabile, pur essendo protagonista del gioco. Non si è mai sottratto, ha sempre partecipato, in modo anche generoso con altri concorrenti. Una vittoria sicuramente meritata e poi, come hanno fatto notare anche gli altri compagni, c’è una certa somiglianza tra lui e il premio…Per cui tutto è bene quel che finisce bene!