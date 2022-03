Tutto l’amore di Stefano per sua moglie Francesca morta a 27 anni: le emozioni di C’è posta per te

E’ iniziata con una storia molto forte la puntata di C’è posta per te in onda ieri, 5 marzo 2022. La signora Mariella ha deciso di chiedere l’aiuto di Maria de Filippi per fare un regalo speciale a suo genero Stefano. E’ un ragazzo davvero speciale, l’uomo migliore che potesse sperare di vedere al fianco di sua figlia. Si sono amati sin da subito, da quando andavano insieme a scuola, da quando erano ancora adolescenti, quasi bambini. Francesca aveva 13 anni quando lo ha conosciuto. Non si sono mai lasciati. A dividerli per sempre è stata la malattia di Francesca. Nel 2018 le viene diagnosticato un brutto male. Da un mal di testa inizia l’incubo di questa coppia. Stefano e Francesca si sposano ma i tre anni successivi saranno tre anni infernali durante i quali solo l’amore del ragazzo, che farà per lei qualsiasi cosa, riuscirà a dare sollievo a tutti. Oggi Francesca non c’è più e la sua mamma vuole ringraziare Stefano per quello che ha fatto ma anche per quello che continua a fare. Nonostante la sua sofferenza è di aiuto a tutti, sta vicino anche a lei che, così giovane, ha visto andare via la sua amata bambina.

Francesca amava C’è posta per te ed è per questo che la sua mamma, insieme alla consuocera, ha scritto al programma. Per regalare qualche sorriso a Stefano che ancora oggi, soffre tantissimo per la morte di sua moglie.

Il Grazie di Mariella a Stefano

“Sei un uomo straordinario, hai sopportato la sofferenza e la fatica. Hai portato all’altare la mia adorata bambina, realizzando il suo sogno. Non ti ho mai visto in bilico tra combattere insieme a lei e mollare tutto” ha detto la mamma di Francesca che non può che ringraziare Stefano per tutto questo. E ancora: “Una reazione che avrebbe compreso persino Francesca. E invece tu sei rimasto vicino a lei per fare l’impossibile, per chiedere aiuto in tutte le lingue del mondo.”

Ha sperato fino all’ultimo di poter trovare una cura Stefano, ha cercato in tutti i modi di aiutare sua moglie, senza però mai illuderla: “ Ti ho visto mandare le sue cartelle cliniche a luminari, ricevendo poche speranze. Sono qui accanto alla tua mamma per dirti grazie di essere stato vicino a Francesca, per averla fatta ridere, sei un ragazzo d’oro che considero un figlio. Ti prometto amore e protezione per il tempo che avremo.” Per Stefano un regalo speciale: proprio a lui che è un tifoso sfegatato, l’abbraccio di Chiellini e Bonucci che per una serata, hanno riportato anche il sorriso sul suo volto.