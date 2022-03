Ascolti tv, Noi farà il botto? E’ sfida con lo Show dei record: i dati auditel del 6 marzo

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto della domenica. Una sfida del tutto nuova quella del 6 marzo 2022 con il palinsesto di Rai e Mediaset che mette sul piatto nuove proposte. Dopo L’amica geniale, alla domenica sera arriva una nuova fiction per la Rai. Si tratta di Noi, la serie con Lino Guanciale e Aurora Ruffino che interpretano Rebecca e Pietro, due dei componenti della famiglia Peirò che narra, in salsa italiana ( purtroppo), le vicende dei Pearson, i protagonisti di This Is Us. Quello che pensiamo della serie italiana, ve lo abbiamo già raccontato ( qui il nostro approfondimento) ma il pubblico che ha seguito ieri Noi, potrebbe non aver visto l’originale per cui, i dati di ascolto, potrebbero essere un vero boom, un flop oppure risultare nella media, con quei 4 milioni sempre garantiti sulla fiducia a una serie Rai. Ieri, nella sfida agli ascolti della domenica, Noi aveva un nuovo concorrente: lo Show dei record su Canale 5 che teoricamente, non dovrebbe essere un grande ostacolo. Il programma di Gerry Scotti nelle ultime edizioni non aveva brillato per ascolti, difficile immaginare che possa entusiasmare e arrivare a fare numeri da guinnes! La fiction Noi vincerà certamente a mani basse la serata. Resterà da stabilire una sola cosa: sarà un grande successo di Rai 1 o sarà una serie come le altre?

Prima che Noi andasse in onda, abbiamo sentito parlare, chi ci ha lavorato, dalla casa di produzione ai vertici Rai, di un capolavoro che aveva persino superato l’originale. Una illusione chiaramente, e forse anche per questo i fan della serie americana hanno ieri subissato di critiche sui social, Noi la serie. Perchè quando si ha una certa spocchia, poi se ne pagano anche le conseguenze. Sarebbe stato bello sentir dire “ci abbiamo provato, speriamo vi piaccia” quando invece i toni di presentazione sono altri, allora, poi le aspettative non devono essere tradite e deluse, come è successo purtroppo.

La parola adesso spetta al pubblico che non conosce nulla di This Is Us e che si potrebbe affezionare ai protagonisti di Noi, una serie per la famiglia che parla di famiglia. Succederà? Ce lo riveleranno i dati di ascolto di questa prima puntata, in onda il 6 marzo ma ancora di più quelli del secondo appuntamento, domenica prossima. La curiosità per la prima puntata si sa, non è mai indice di reale apprezzamento, vedremo. Potrebbe anche essere la fiction più vista della stagione, tutto può succedere!

Vi ricordiamo che i dati di ascolto, come sempre, arriveranno dopo le 10.

Gli ascolti del 6 marzo 2022: ecco i dati auditel della domenica sera

Gli ascolti della prima puntata di Noi- 3.979.000 spettatori con il 18.7% share, per la prima puntata della serie. Nessun clamoroso successo, nessun botto.

Gli ascolti della prima puntata de Lo Show dei record-Su Canale 5 – dalle 21.28 alle 0.44 – la prima puntata de Lo Show dei Record ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.829.000 spettatori pari al 16% di share.

Gli ascolti di Che tempo che fa-Che Tempo Che Fa – dalle 20.45 alle 22.16 – ha raccolto davanti al video 2.745.000 spettatori (11.1%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.20 alle 23.51 – ha ottenuto 1.680.000 spettatori (9%).

Su Rai2 The Rookie 4 ha raccolto 891.000 spettatori con il 3.6%. A seguire in prima visione assoluta CSI: Vegas ha interessato 688.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 il film The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo ha intrattenuto 965.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 705.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 830.000 spettatori con il 5%. Su Tv8 il Gran Premio di Moto GP del Qatar, il primo della stagione, è stato seguito in differita da 1.054.000 spettatori con il 4.3% di share. Sul Nove Sei Giorni, Sette Notti segna 292.000 spettatori (1.3%).