Vicenza chiude con Alessandro a causa dell’età: pioggia di critiche per la dama di U&D

“Ma a questo povero Alessandro chi glielo fa fare a rovinarsi gli anni che gli sono rimasti con queste arpie …meglio soli che male accompagnati !” questo è uno dei tanti commenti che si legge sulla pagina FB di Uomini e Donne oggi, dopo la puntata del 9 marzo 2022. Purtroppo per Alessandro, la conoscenza con Vincenza, che era arrivata dalla Calabria proprio per conoscerlo, non è andata a buon fine. Eppure Alessandro ce l’aveva messa tutta, desideroso di voltare pagina dopo la storia con Pinuccia. A centro studio, il cavaliere racconta di una bella serata trascorsa con la signora. E rivela anche di aver sentito qualcosa di magico anche solo sfiorando la mano della donna. Purtroppo però per la signora Vincenza non è successo la stessa cosa. Quando era arrivata nel programma, Alessandro aveva subito ribadito la sua età: è vero che sembra arzillo e lo è ma è pur sempre un uomo di 91 anni. Vincenza aveva detto che l’età non è un problema, salvo poi cambiare idea improvvisamente. Come ha spiegato oggi Maria, la signora probabilmente cercava altro. “Lo dico in modo un po’ crudo, la signora Vincenza avendo un marito di quasi 20 anni più grande di lei probabilmente ha passato molto tempo ad accudirlo e adesso cerca qualcosa di diverso, ha paura che possa capitarle la stessa cosa” ha spiegato Maria de Filippi.

Nuova delusione per Alessandro: la signora Vincenza decide di chiudere

In studio non è mancata la reazione infuocata di Gianni e Tina. Anche la signora Vincenza ha la sua età, pur portandoli benissimo ha 82 anni e anche a lei potrebbe capitare di star poco bene. La signora calabrese ha anche detto di essere interessata a una possibile conoscenza con un uomo magari anche più giovane, visto che lei comunque, si sente più piccola dell’età che ha.

Sui social non sono mancate le critiche per la signora Vincenza, molti spettatori hanno pensato che avesse usato Alessandro solo per entrare nel programma. “Personalmente credo che questa signora sia una gran furbona, tutta Italia sa che Alessandro ha 90 anni ! Pur di entrare a U&D si è inventata l’interesse per quest’uomo! La trovo mooooolto furba” scrive una spettatrice. Teoricamente, visto che la signora, è arrivata a Uomini e Donne, solo per conoscere Alessandro, nelle prossime registrazioni non dovremmo vederla ma si sa che molto dipende da quanto starà simpatica a tutto il cucuzzaro!

E c’è anche chi invita Maria a non dare più spazio a Pinuccia quando si parla di Alessandro: “Mi dispiace per Alessandro che si era illuso, però adesso basta con quella falsa di Pinuccia che subdolamente lo insidia con quella faccia da vittima che fa dopo l’ennesima discussione. insopportabile” scrive uno spettatore. Un’altra spettatrice scrive: “Ehhh queste Signore ottantenni!!!Mi sa che tutte vanno lì per mostrarsi alle telecamere, credendosi delle Vippone! Basta vedere come si pone Pinuccia!Fanno davvero pena! State a casa e andate a fare passeggiate nei giardini pubblici, invece di copiare le Vip televisive!Siete davvero pietose!.”