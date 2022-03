Gli ascolti del mercoledì che disastro: malissimo Più forti del destino, flop Porta a Porta

Serata particolare ieri per quanto riguarda la programmazione del prime time. Rai 1 infatti all’ultimo momento ha variato la sua programmazione ( non trasmettendo più 18 regali ma uno speciale Porta e Porta dedicato alla guerra in Ucraina). Campo libero quindi per Canale 5, teoricamente, che nella serata del 9 marzo 2022 ha proposto la prima puntata di Più forti del destino, la nuova fiction di punta della rete per il mercoledì e il venerdì sera. I dati auditel relativi agli ascolti tv di ieri , 9 marzo 2022, ci dicono che la vittoria è andata a Canale 5 con il debutto della fiction ma con una serata disastrosa su tutti i fronti. Sotto i tre milioni la serie di Mediaset, meno di 2 milioni per lo speciale Porta a Porta con Bruno Vespa. Un mercoledì assolutamente da dimenticare , anche se Canale 5 alla fine riesce a portare a casa la vittoria, con un imbarazzante 13 % di share. Male, molto male questo remake in un periodo in cui davvero, la serialità italiana, stenta a decollare, soprattutto in quel di Mediaset. Un peccato perchè tra l’altro, le premesse, per Più forti del destino erano le migliori: un ottimo cast, una storia interessante con una trama intrigante. Ma il pubblico ha detto no. E siamo solo alla prima puntata…

Gli ascolti del 9 marzo 2022: un mercoledì sera che sa di flop

Canale 5 vince la serata con una media di 2.702.000 milioni di spettatori e il 13,5% di share per la prima puntata di Più forti del destino. Malissimo su Rai 1 Porta a Porta che incassa una media di 1.496.000 (8,7%). Rai 1 diventa tra l’altro la terza rete dopo Rai 3 che con Chi l’ha visto porta a casa una media di 1.833.000 e il 9,6% ( neppure in una delle sue puntate più interessanti, va detto). Davvero una serata da dimenticare per le due reti ammiraglie. E staremo a vedere che cosa succederà domani, quando su Rai 1, nonostante gli ascolti altrettanto bassi del Cantante mascherato 3, Rai 1 comunque porterà a casa una media di 3 milioni di spettatori. Per Canale 5 ci sarà un altro calo oppure no?

Gli ascolti di Rai 1 tra l’altro, sono vicinissimi a quelli di Rai 2 e Italia 1 ( con Le iene che non superano per un soffio Vespa). Un’Ora Sola vi Vorrei – Booster Edition ha interessato 1.292.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.393.000 spettatori (9.2%). Share più alto per Le Iene con una puntata che è finita però due ore dopo rispetto al programma di Vespa.

Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 739.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 677.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su TV8 4 Hotel ha segnato l’1.5% con 347.000 spettatori mentre sul Nove Putin – Ultimo Zar ha catturato l’attenzione di 272.000 spettatori (1.5%).