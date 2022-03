Soleil a Verissimo: “Mai pensato ad Alex Belli come possibile uomo al mio fianco”

Per mesi abbiamo seguito la telenovela di Solei Sorge e Alex Belli ma adesso che entrambi sono fuori dal GF Vip lei a Verissimo spiega cosa ha sempre pensato dell’attore. Si amavano, non si amavano, cosa c’è stato tra loro e cosa non c’è stato; Soleil racconta la sua versione ma chissà come risponderà Silvia Toffanin. Per scoprirlo dovremo seguire tutta l’intervista domenica 13 marzo. A Verissimo l’ormai ex vippona ha parlato della grande complicità che ha avuto con Alex Belli ma adesso racconta che quando ha capito che stavano andando oltre ha cercato di soffocare quel sentimento. Quindi si stava innamorando. Tutto e il contrario di tutto ma le anticipazioni di Verissimo sembrano chiarire il punto di vista dell’ex protagonista di Uomini e Donne.

Soleil Sorge a Verissimo racconta di Alex Belli

“Con Alex c’è stata solo una grande complicità. Quando ho visto che si stava andando oltre all’amicizia, ho cercato di soffocare questo sentimento. Non ho mai pensato a lui come un possibile uomo al mio fianco, anche perché era impegnato in un’altra storia d’amore. Come donna non avrei mai fatto soffrire altre persone” forse abbiamo visto un altro reality.

“In realtà dentro di me lo sapevo già. Nonostante io cercassi di fargli capire che non provavo le sue stesse emozioni, era difficile frenare la vicinanza e la voglia di farsi abbracciare e coccolare. Ma non siamo andati oltre: non c’è stato nulla di più che un bacio” sicuri?

“Mi auguro che le sue intenzioni non siano mai state quelle di usarmi. Con i suoi comportamenti credo che abbia più che altro cercato di salvare sé stesso”. A Verissimo Soleil dirà anche altro nella puntata in onda domenica su Canale 5, racconterà anche del suo fidanzato, l’uomo che era legato a lei prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. E’ ancora il suo fidanzato?