L’emozione di Francesca Michielin per le parole di Emma Marrone e nonna Lucia

Francesca Michielin a Verissimo parla solo di cose positive, dell’amicizia con Emma Marrone, del legame con i genitori, dei nonni, della musica, del primo libro scritto, della laurea appena conseguita, dell’amore per un fidanzato misterioso. Emma nella sua recente intervista a Verissimo ha parlato del loro legame: “Francesca Michielin mi ha insegnato ad essere un po’ più sicura di me stessa e io non so cosa posso averle insegnato ma spero di avere un posto speciale nel suo cuore”. Si emoziona Francesca, sa di avere più che un’amica una sorella: “Io sono fortunata perché ho un fratello che ha più o meno l’età di Emma e ho sempre desiderato avere una sorella”. La foto con i suoi genitori così orgogliosi di lei; la Michielin è molto simile alla sua mamma, la stessa risata, la stessa meravigliosa follia, il papà resta un po’ più con i piedi a terra.

Nonna Lucia emoziona Francesca Michielin

Un dolce messaggio anche della nonna che alla cantante ha insegnato tanto della vita: “Nonna Lucia è un vulcano e mi ha sempre trasmesso questa cosa di non prendersi troppo sul serio e che tutte le cose sono relative e quello che conta è stare bene e l’amore”. Le parole della nonna sono tenerissime: “Adesso che è grande ha una bella voce, è una bella ragazza e io sono felice di essere sua nonna”.

Alla fine del videomessaggio Francesca Michielin ride, nasconde così la sua emozione per il video della nonna, per tutta la fortuna che sente di avere nel lavoro e nella vita privata. La sua famiglia le è sempre stata accanto, soprattutto quando a 16 anni ha vinto X Factor e sua madre le ha proposto un percorso di analisi per affrontare tutto lo stress nel modo migliore; una prevenzione che le ha fatto benissimo.