Rula Jebreal: c’è chi parla di donne e chi parla alle donne

C’è chi parla delle donne e chi come Rula Jebreal parla alle donne per dare riscatto alle donne nel modo che ancora non possono avere. Rula Jebreal torna a Verissimo per abolire le ingiustizie contro le donne. Dentro di lei c’è il desiderio di combattere per le donne che come sua madre hanno subito violenza, che sono morte per gli abusi subiti, ma anche alle donne che continuano a vivere non solo lo stupro subito ma anche alle donne che sono in Ucraina sotto la neve con i figli. E’ una battaglia che continuerà per sempre ma si augura che i nostri figli vivranno in un mondo diverso. Sua figlia Miral ha 25 anni, la scorsa settimana si è laureata, è fiera, orgogliosa di lei che adesso è tornata in Italia, era il suo desiderio vivere qui.

Ruba Jebreal: “Mio padre è stato il primo femminista della mia vita”

“Lui ha amato lo stesso mio madre nonostante il trauma subito, lo stupro” e tutto il dolore che è rimasto nella loro vita fino alla fine. E’ una storia che parte dal luogo in cui Rula Jebreal nasce: aveva solo 5 anni quando perde sua madre in modo atroce e cresce in un orfanotrofio.

Rula parla a sua figlia e a tutte le figlie orfane che non dimentica. Anche sul palco di Sanremo ha portato la sua storia e il suo messaggio indossando le sue parole come il più elegante degli abiti. Ricorda agli uomini che non amano le donne il rispetto; lo ricorda anche alle donne che non l’hanno ricevuto. E’ la parola che la sua mamma non ha mai avuto. Una storia piena di dolore: “Il corpo di una donna nelle zone di guerra diventa un corpo di battaglia. Una donna su tre in tutto il mondo viene abusata”.

“Il cambiamento che meritiamo” è il libro della Jebreal. La giornalista che ogni volta aggiunge una lezione importante per tutti ringrazia milioni di donne, le eroine che in pandemia si sono occupate dei malati, dei nostri nonni, negli ospedali. Ringrazia le donne italiane che più del coraggio, della forza e della dignità le hanno insegnato l’amore per la famiglia.